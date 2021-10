Le passeport vaccinal à Terre-Neuve-et-Labrador sera obligatoire dès le 22 octobre

SAINT-JEAN, T.-N.-L. — Terre-Neuve-et-Labrador a introduit jeudi son système de passeport vaccinal, mais le gouvernement a décidé de faire une exception pour les communautés religieuses, malgré une récente série de cas liés à une église pentecôtiste.

La nouvelle application mobile NLVaxPass pourra être téléchargée à partir de vendredi matin, mais les entreprises et autres organisations auront jusqu’au 22 octobre pour l’appliquer.

La population âgée de 12 ans et plus devra fournir une preuve de vaccination avant de pouvoir entrer dans des lieux tels que les bars, les restaurants, les gymnases et les maisons de retraite – des endroits que la province considère comme «non essentiels».

Plus tôt cette semaine, il semblait que le gouvernement provincial envisageait d’ajouter des mesures supplémentaires pour réduire les éclosions dans

les rassemblements religieux. Mardi, le premier ministre Andrew Furey a eu un entretien téléphonique avec les chefs religieux de la province, au cours duquel il a évoqué l’importance des vaccins conte la COVID-19 ainsi que le passeport vaccinal.

Cet appel a eu lieu alors que des rapports faisaient état d’une propagation communautaire croissante du nouveau coronavirus dans le centre de Terre-Neuve, une région parfois appelée la «Bible Belt» de la province.

Mercredi, La Presse Canadienne a rapporté qu’un couple ayant fréquenté la First United Pentecostal Church de Bishop’s Falls, à Terre-Neuve, était tombé gravement malade à cause du virus, tandis que les responsables de la santé publique ont indiqué qu’il y avait 56 cas actifs dans le centre de Terre-Neuve. Le pasteur de l’église a déclaré qu’il était entièrement vacciné, ajoutant qu’il n’avait pas dit à ses fidèles s’ils devaient ou non se faire vacciner.

Lors de l’annonce de jeudi, la province n’a pas voulu rendre obligatoire le passeport vaccinal dans les rassemblements religieux. Le gouvernement a plutôt déclaré qu’il autoriserait les groupes religieux eux-mêmes à rendre obligatoire le passeport vaccinal ou à limiter les rassemblements à 50 % de leur capacité, en veillant à ce que tous les participants portent un masque, soient rassemblés en bulles avec les personnes de leur ménage, pratiquent une distanciation, et limitent les chants à ceux de la chorale.

Ces nouvelles mesures sont similaires à celles du Nouveau-Brunswick, qui a également connu des éclosions liées à une communauté religieuse pentecôtiste. Selon une porte-parole du gouvernement progressiste-conservateur de la province, tous les lieux de culte doivent désormais exiger le passeport vaccinal ou limiter leurs services à 50 % de leur capacité, imposer le port du masque et «éliminer le chant».

À Terre-Neuve-et-Labrador, il existe différents niveaux de restriction pour les services religieux. Dans les régions de la péninsule de Baie Verte, de Boyd’s Cove, de New World Island et de Twillingate Nord-Sud, les rassemblements sont limités à 20 personnes qui doivent respecter une distanciation physique. Le reste de la province permet des rassemblements jusqu’à 500 personnes distancés également.

Le révérend Fred Penney, pasteur de l’Elim Pentecostal Tabernacle à St. John’s, a déclaré dans une entrevue jeudi qu’il penchait pour l’option du passeport vaccinal, mais qu’il discuterait de la question avec les dirigeants de l’église. Il a ajouté qu’il est possible que l’option du passeport permette aux gens de se sentir plus en sécurité.

Il a ajouté que l’option du port du masque et de la distanciation physique signifierait qu’il devrait porter un masque lorsqu’il prononce un sermon et que les fidèles ne pourraient pas chanter – deux revers importants pour son église.

«Je suis déçu de cette évolution, mais j’essaie de comprendre la position du gouvernement, qui souhaite protéger la population contre le variant Delta très contagieux», a-t-il déclaré. «En tant que chrétien, nous pensons qu’être un bon chrétien consiste en partie à aimer son prochain, et cela inclut d’être attentif à la sécurité de son prochain».

Le pasteur a déclaré qu’il pensait que les églises ne devaient pas être mises dans le même panier que les gymnases, les restaurants et autres «services non essentiels», et qu’une politique de passeport vaccinal universel et obligatoire n’aurait pas reconnu le rôle particulier des communautés religieuses dans la société.

«Si quelqu’un arrivait dans notre église à l’improviste et avait besoin d’un soutien spirituel et pastoral, nous le rencontrerions individuellement. Nous ne les refuserions pas», a-t-il déclaré.

La province a également annoncé jeudi que les jeunes âgés de 12 à 18 ans sont exemptés de l’obligation de passeport vaccinal lorsqu’ils participent à des événements sportifs dans des arénas et lors d’entraînements en salle ou en plein air.

Les autorités sanitaires ont signalé sept nouveaux cas de COVID-19. Terre-Neuve-et-Labrador compte 118 cas actifs et 16 personnes hospitalisées, dont sept en soins intensifs.