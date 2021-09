Le passeport vaccinal entre en vigueur mercredi à travers le Québec

MONTRÉAL — Les Québécois sont maintenant tenus de présenter une preuve de vaccination pour accéder aux commerces et aux événements que le gouvernement juge non essentiels, tels que les restaurants, les centres de conditionnement physique et les festivals.

Le gouvernement estime que le passeport vaccinal est nécessaire pour maintenir l’économie ouverte et limiter les hospitalisations liées à la COVID-19.

Des millions de personnes dans la province ont reçu un code QR du ministère de la Santé indiquant leur statut vaccinal.

Ils doivent présenter ce code ainsi qu’une pièce d’identité pour pouvoir, par exemple, manger au restaurant ou s’entraîner dans un gym.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a déclaré que les Québécois bénéficieront d’une période de grâce pendant les deux premières semaines, alors que les sanctions pour non-conformité ne seront pas appliquées.

Mais à partir du 15 septembre, les personnes et les entreprises prises à enfreindre l’ordre sanitaire s’exposeront à des milliers de dollars d’amende.