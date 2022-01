Le passeport vaccinal exigé dans les restaurants et bars de la France

Les personnes non vaccinées contre la COVID-19 ne sont plus autorisées dans les restaurants, les bars, les sites touristiques et les salles de sport en France, à moins qu’elles ne se soient récemment remises du virus.

La nouvelle loi est entrée en vigueur lundi. Elle exige un «pass vaccinal», qui est au cœur de la stratégie antivirus du gouvernement.

La France enregistre le nombre quotidien d’infections à coronavirus le plus élevé jamais obtenu en Europe, et les hôpitaux continuent de se remplir de patients infectés par le virus, bien que le nombre de personnes dans les unités de soins intensifs ait diminué ces derniers jours.

Le gouvernement a imposé peu d’autres restrictions au milieu de la montée en flèche du variant Omicron, se concentrant plutôt sur le passeport vaccinal, approuvé par le Parlement et le Conseil constitutionnel français la semaine dernière.

Omicron est moins susceptible de provoquer une maladie grave que le variant Delta qui l’a précédé, selon des études. Omicron se propage toutefois encore plus facilement que les autres souches de coronavirus et est déjà devenu dominant dans de nombreux pays. Il infecte également plus facilement les personnes qui ont été vaccinées ou qui ont déjà été infectées par des versions antérieures du virus.

Les critiques se demandent si le passeport vaccinal fera une grande différence dans un pays où 94 % des adultes ont reçu au moins une dose de vaccin, et des groupes ont organisé samedi des manifestations contre la nouvelle loi. Le gouvernement espère protéger les plus vulnérables et réduire la pression sur les unités de soins intensifs bondées, où la plupart des patients ne sont pas vaccinés.

Depuis l’été dernier, la France exige un «pass sanitaire» pour se rendre dans n’importe quel café, musée, cinéma ou pour prendre un train régional ou un vol intérieur. Mais avant lundi, les personnes non vaccinées pouvaient activer ce laissez-passer en obtenant un récent test négatif. Le nouveau passeport vaccinal ne fonctionne que pour les personnes entièrement vaccinées et celles qui se sont récemment remises du virus.

La France, quant à elle, a ouvert lundi aux 12-17 ans l’accès aux injections de rappel.