Le passeport vaccinal exigé en Colombie-Britannique dans certains lieux et événements

VICTORIA — Les résidents de la Colombie-Britannique auront besoin d’un passeport vaccinal pour avoir accès aux restaurants, aux bars, aux événements sportifs et à d’autres activités.

Le premier ministre de la province, John Horgan, a affirmé que ce passeport permettra aux gens d’assister à des événements en toute confiance.

La médecin-hygiéniste en chef de la Colombie-Britannique, la Dre Bonnie Henry, a indiqué qu’à partir du 13 septembre, les personnes voulant accéder à certains événements sociaux, récréatifs ou d’affaires devront prouver qu’elles ont reçu au moins une dose de vaccin.

Après le 24 octobre, les personnes admissibles devront prouver qu’elles ont été adéquatement vaccinées.

Selon la Dre Henry, ces nouvelles mesures contribueront à réduire la transmission du virus et permettront aux commerces de rester ouverts pour ceux qui sont vaccinés.

Parmi les endroits où le passeport vaccinal sera exigé, on cite les événements sportifs intérieurs, les salles de spectacle, les salles à manger de restaurant intérieures et extérieures, les boîtes de nuit et les centres d’entraînement.

Il sera aussi requis dans les événements privés intérieurs, comme les mariages et les fêtes.

La Dre Henry a ajouté qu’il n’y aura aucune exception pour ceux qui ne sont pas vaccinés adéquatement puisque cette mesure est temporaire pour aider la province à traverser une période risquée, et que ces événements ne sont pas essentiels.

«C’est très important pour nous de permettre que ces événements non essentiels continuent de façon sécuritaire, pour la vaste majorité des gens, qui sont immunisés.»

Un processus sera établi pour les gens à l’extérieur de la province qui sont adéquatement vaccinés pour qu’ils aient accès aux mêmes services.

Selon M. Horgan, la Colombie-Britannique a travaillé avec le gouvernement fédéral et d’autres provinces pour s’assurer d’adopter des approches similaires.

Il a ajouté qu’environ 75 pour cent de la population admissible en Colombie-Britannique était adéquatement vaccinée, signifiant que la majorité des Britanno-Colombiens pouvait recevoir le passeport vaccinal.

«Et cette majorité veut être sûre que les gens avec qui ils interagissent se sont aussi protégés, ainsi que leurs proches et leur communauté», a-t-il résumé.