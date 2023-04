Le patron de Lion Électrique laisse entrevoir un retour à la rentabilité en 2024

MONTRÉAL — Le grand patron de Lion Électrique laisse entrevoir un retour à la rentabilité vers 2024 tandis que le fabricant d’autobus et de camions électriques met la dernière touche à d’importants investissements, comme celui de son usine de batteries de Mirabel inaugurée en grande pompe lundi.

L’entreprise québécoise ne fait pas officiellement de prévisions pour les investisseurs, mais son président et fondateur, Marc Bédard, laisse entrevoir une réduction des investissements et un retour prochain à la rentabilité. «Notre objectif, c’est d’être profitable, insiste-t-il en marge de l’inauguration de l’usine de Mirabel. Notre but n’est pas de construire toujours et de ne pas être profitables.»

En mars, la direction a indiqué qu’elle prévoyait que ses dépenses d’investissements atteindraient près de 65 millions $US en 2023, soit l’équivalent de 87 millions $. Ces sommes seront consacrées à son usine d’autobus scolaires de Joliet, en Illinois, aux États-Unis, et à son usine de batteries à Mirabel, dans la région des Laurentides.

L’année 2023 devrait marquer la fin d’importantes dépenses en investissements, assure M. Bédard. «La bonne nouvelle, c’est que nos investissements sont presque terminés à la fin de cette année».

L’entreprise inaugurait, lundi, son usine de fabrication de batteries de Mirabel. L’usine a déjà produit son premier bloc de batterie à la fin 2022. La certification finale du premier modèle de bloc-batterie est prévue d’ici la fin juin.

D’ici la fin de l’année, l’entreprise prévoit atteindre une capacité lui permettant d’électrifier environ 14 000 véhicules annuellement.

L’action de Lion prend 20 cents, ou 8,59%, à 2,55$ à la Bourse de Toronto en après-midi.

