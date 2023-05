Le patron russe de Wagner menace de retirer ses troupes de Bakhmout en Ukraine

KIEV, Ukraine — Le propriétaire du groupe paramilitaire russe Wagner a menacé vendredi de retirer ses troupes la semaine prochaine de la longue bataille pour la ville de Bakhmout, dans l’est de l’Ukraine, accusant le commandement militaire de Moscou de priver ses forces de munitions.

Evgueni Prigojine, un riche entrepreneur ayant des liens de longue date avec le président russe Vladimir Poutine, a affirmé que les combattants de Wagner avaient prévu de prendre Bakhmout avant le 9 mai, jour de la fête de la victoire russe contre l’Allemagne nazie. Mais ils sont sous-approvisionnés et subissent de lourdes pertes, a-t-il dit, et confieraient les opérations à l’armée régulière le 10 mai.

Ce n’est pas la première fois que Prigojine fait rage à propos des pénuries de munitions et accuse l’armée russe, avec laquelle il est depuis longtemps en conflit. Connu pour ses fanfaronnades, il a déjà fait des déclarations et des menaces invérifiables qu’il n’a pas mises à exécution.

Les porte-parole de Prigojine ont également publié vendredi une vidéo de lui criant, jurant et pointant du doigt une trentaine de corps en uniforme allongés sur le sol. Il dit qu’il s’agit de combattants de Wagner qui sont morts jeudi et demande des munitions au ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou et au chef d’état-major général Valéri Guerassimov.

«Ce sont les pères de quelqu’un et les fils de quelqu’un, dit Prigojine. La racaille qui ne nous donne pas de munitions mangera ses tripes en enfer.»

Yohann Michel, analyste de recherche au sein du groupe de réflexion de l’Institut international d’études stratégiques, indique que les commentaires de Prigojine devraient généralement être pris avec un grain de sel, mais «cette fois, je prendrais au moins une pelle de sel, ou peut-être un camion».

Mais la raison pour laquelle Prigojine menace de retirer ses forces est une question ouverte, selon M. Michel. Il pourrait vouloir regrouper ses forces sans être accusé de battre en retraite ; il peut craindre d’être renvoyé pour ne pas avoir pris la ville et préfère dire qu’il est parti seul ; ou il pourrait vraiment avoir besoin de davantage de munitions.

Une longue et sanglante bataille

«La seule chose que je prends au sérieux dans cette déclaration, c’est que Bakhmout n’est probablement pas prêt à tomber», souligne M. Michel, à Berlin.

Wagner a été le fer de lance de la lutte pour le contrôle de Bakhmout, la bataille la plus longue — et probablement la plus sanglante — de la guerre. Plus de huit mois de combats auraient coûté la vie à des milliers de personnes. Un retrait de Wagner serait un coup dur pour la campagne russe.

Pour la partie ukrainienne, Bakhmout est devenu un symbole important de la résistance à l’invasion russe. Le président Volodymyr Zelensky a souligné que sa perte pourrait commencer à renforcer le soutien international à un accord qui pourrait obliger l’Ukraine à faire des compromis inacceptables.

Les responsables ukrainiens étaient sceptiques quant aux allégations de pénurie de munitions de Prigojine, parlant plutôt d’une tentative de justifier leurs actions infructueuses pour prendre Bakhmout.

Le ministre Choïgou n’a pas immédiatement répondu à Prigojine, mais son ministère a rapporté qu’il avait ordonné à un haut responsable d’assurer un «approvisionnement continu» de tous les armes et équipements militaires nécessaires aux troupes russes.

À la fin de l’année dernière, les États-Unis estimaient que Wagner avait environ 50 000 personnes combattant en Ukraine, dont 40 000 étant des condamnés que l’entreprise a enrôlés. Près de la moitié des 20 000 soldats russes tués en Ukraine depuis décembre étaient des combattants de Wagner à Bakhmout, selon John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis.

Un tournant dans l’offensive

Si Prigojine retirait les troupes de Wagner de Bakhmout, cela aurait de sérieuses implications, selon M. Michel.

«S’il est retiré de la ligne de front — sauf si la Russie a étonnamment des réserves qu’elle ne voulait pas utiliser auparavant —, je pense que nous pouvons dire que c’est la fin de cette phase de l’offensive pour la Russie», a-t-il déclaré.

Bakhmout, à environ 55 kilomètres au nord de la capitale régionale russe de Donetsk, a une valeur militaire tactique pour Moscou, bien que des analystes disent que cela ne sera pas décisif dans l’issue de la guerre.

La ville avait une population de 80 000 habitants et était un important centre industriel avant la guerre. C’est aujourd’hui une ville fantôme.

Attaques contre des installations pétrolières

Par ailleurs, une raffinerie de pétrole dans la région méridionale de Krasnodar, en Russie, qui borde la péninsule de Crimée annexée, a brièvement pris feu vendredi après avoir été attaquée par un drone, a rapporté l’agence de presse russe Tass, citant des responsables des urgences. Le feu était petit et a été rapidement éteint, selon le rapport.

Des attaques de drones contre des installations pétrolières dans les régions russes frontalières avec l’Ukraine ont été signalées presque quotidiennement au cours de la semaine dernière.