Le pays rejoint l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste

WELLINGTON, Nouvelle-Zélande — Le Royaume-Uni a officiellement rejoint, dimanche, un groupe commercial de l’Asie-Pacifique qui comprend le Canada, le Japon et neuf autres nations, lors d’une rencontre en Nouvelle-Zélande.

Le bloc commercial couvre plus de 500 millions de personnes et 15% de l’économie mondiale. Pour le Royaume-Uni, il s’agit du plus important accord commercial conclu depuis son départ de l’Union européenne, il y a plus de trois ans.

Le Royaume-Uni a annoncé pour la première fois, en mars, qu’il était parvenu à un accord pour rejoindre le bloc, créé en 2018, après plus de deux ans de négociations. C’est le premier nouveau membre à rejoindre le bloc, appelé l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP).

Il comprend également la Nouvelle-Zélande, l’Australie, le Brunei, le Chili, la Malaisie, le Mexique, le Pérou, Singapour et le Vietnam.

«Nous sommes honorés de devenir le premier nouveau membre du PTPGP et de rejoindre cette communauté extraordinaire de maintenant 12 économies couvrant l’Asie, le Pacifique et maintenant l’Europe», a déclaré le ministre britannique du Commerce, Kemi Badenoch.

«Il s’agit d’un accord moderne et ambitieux et notre adhésion à ce bloc passionnant, en croissance et tourné vers l’avenir est la preuve que les portes du Royaume-Uni sont ouvertes aux affaires», a-t-il ajouté.

M. Badenoch a affirmé que plus d’un demi-million de Britanniques travaillent déjà pour des entreprises des pays membres du bloc.

Shigeyuki Goto, ministre japonais de l’Économie, a déclaré que le Royaume-Uni renforcerait le bloc.

«Le fait que cela ait été fait d’une manière qui maintient les normes élevées de l’accord crée un précédent exemplaire pour les futures adhésions», a dit M. Goto.

Cet accord intervient alors que le Royaume-Uni cherche à s’engager davantage dans la région indopacifique. Les critiques disent que l’accord est insignifiant par rapport aux échanges commerciaux du Royaume-Uni avec ses voisins de l’Union européenne, qui comporte 27 membres.

Le premier ministre néo-zélandais, Chris Hipkins, a déclaré que l’ajout du Royaume-Uni au bloc était une excellente nouvelle pour la région.

«Le commerce n’est pas seulement une priorité pour ce gouvernement, mais il est essentiel à notre reprise économique et à l’amélioration de la vie et des moyens de subsistance de tous les Néo-Zélandais», a évoqué M. Hipkins.

Depuis qu’il a quitté l’Union européenne, le Royaume-Uni a également signé des accords commerciaux distincts avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

Les États-Unis ne font pas partie du bloc, après le retrait de l’ancien président Donald Trump de son prédécesseur, le Partenariat transpacifique. La Chine a demandé à rejoindre le bloc.