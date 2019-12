Le PDG de Boeing démissionne en raison des problèmes de l’avion 737 MAX

Le PDG de Boeing démissionne en raison de problèmes persistants au sein de la compagnie au sujet de l’avion 737 MAX.

Les 737 Max ont été cloués au sol partout dans le monde en mars, dans la foulée de deux écrasements mortels survenus en cinq mois, en Indonésie et en Éthiopie, qui ont fait un total de 346 morts, dont 18 Canadiens.

Le conseil d’administration de l’entreprise a déclaré lundi que Dennis Muilenburg se retirait immédiatement. Le président actuel du conseil, David Calhoun, deviendra président et chef de la direction le 13 janvier.

Le conseil d’administration a déclaré qu’un changement de direction était nécessaire pour restaurer la confiance dans l’entreprise alors qu’elle s’efforce de rétablir les relations avec les régulateurs et ses actionnaires.

David Calhoun a déclaré qu’il croit fermement en l’avenir de Boeing et du 737 Max.

Lawrence Kellner, membre du conseil d’administration, deviendra président non exécutif du conseil d’administration.

«Au nom de l’ensemble du conseil d’administration, je suis heureux que Dave ait accepté de diriger Boeing à ce stade critique», a indiqué M. Kellner dans une déclaration préparée.

«Dave possède une expérience approfondie de l’industrie et une expérience avérée de leadership solide, et il reconnaît les défis auxquels nous devons faire face. Le conseil d’administration et moi-même avons hâte de travailler avec lui et le reste de l’équipe Boeing pour faire en sorte qu’aujourd’hui marque une nouvelle voie pour notre société.»

Boeing a déclaré la semaine dernière qu’elle suspendait la production du 737 Max en janvier.