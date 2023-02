Le PDG de Norfolk Southern a visité East Palestine après le déraillement du train

EAST PALESTINE, Ohio — Le président de Norfolk Southern, Alan Shaw, s’est rendu samedi à East Palestine, dans l’Ohio, après que des habitants et des dirigeants politiques ont critiqué la réponse de l’entreprise au déraillement d’un train de marchandises transportant des matières toxiques au début du mois.

Selon Fox Business, le président et chef de la direction de la société a déclaré aux journalistes qu’il était là «pour soutenir la communauté», mais a refusé de commenter davantage.

Mercredi, des représentants de Norfolk Southern étaient absents d’une réunion publique à laquelle assistaient des centaines de personnes, et où les responsables se disaient inquiets des menaces pour la santé. Le gouverneur Mike DeWine s’est dit bouleversé par l’absence de l’entreprise à la réunion, et a déclaré qu’Alan Shaw devait se rendre à East Palestine pour répondre aux questions.

Norfolk Southern a déclaré vendredi dans un communiqué qu’elle était «engagée à coordonner le nettoyage et à payer les coûts associés», affirmant que l’entreprise souhaitait que les habitants et l’environnement naturel de l’East Palestine «se rétablissent, mais aussi prospèrent».

«Notre entreprise travaillera sans relâche chaque jour pour remettre East Palestine sur pied au plus vite, a indiqué M. Shaw dans le communiqué. Nous savons que nous serons jugés sur nos actions, et nous prenons cette responsabilité très au sérieux».

Malgré les assurances répétées que les tests d’air et d’eau n’ont montré aucun signe de contamination, les habitants de la ville située près de la frontière avec la Pennsylvanie se sont plaints de maux de tête persistants et d’irritation des yeux. Certains ont aussi affirmé qu’ils avaient peur de retourner chez eux.

Mike DeWine a déclaré qu’une clinique médicale sera ouverte au début de la semaine prochaine pour évaluer les résidents et analyser leurs symptômes, et qu’elle comprendra une équipe d’experts en expositions chimiques.

Les produits chimiques qui se sont déversés dans les ruisseaux voisins ont tué des milliers de poissons, et une plus petite quantité s’est retrouvée dans la rivière Ohio. Alors que les responsables ont déclaré que la contamination ne représentait aucune menace, certaines villes de l’Ohio et de la Virginie-Occidentale qui tirent leur eau potable de la rivière se sont temporairement tournées vers des sources d’eau alternatives.