Le PDG de Suncor en comité parlementaire à propos de l’énergie à faibles émissions

OTTAWA — La litige politique opposant au Canada l’action climatique et les avantages économiques de l’industrie pétrolière et gazière sera exposé plus tard lundi à Ottawa lorsque le PDG du géant des sables bitumineux, Suncor, comparaîtra devant les membres du Comité permanent des ressources naturelles de la Chambre des communes.

Rich Kruger y a été invité après avoir déclaré aux actionnaires en août de la nécessité de recentrer l’entreprise sur ses activités pétrolières et de réduire l’accent mis sur la transition vers des sources d’énergie à faibles émissions.

Le ministre de l’Environnement, Steven Guilbeault, a déclaré que les commentaires de M. Kruger illustrent pourquoi Ottawa doit réglementer l’action climatique et fixer des plafonds d’émissions pour la production pétrolière et gazière, puisque des entreprises comme Suncor n’allaient pas le faire seules.

Rich Kruger a écrit dans un article d’opinion publié dans le Calgary Herald le mois dernier que ses commentaires avaient été pris hors de leur contexte et que la société était toujours déterminée à décarboniser son activité pétrolière principale.

Suncor fait partie de Pathways Alliance, un consortium de sociétés de sables bitumineux qui investissent dans la technologie de captage et de stockage du carbone. Cependant, Suncor a commencé à se retirer des énergies renouvelables avant même que Kruger ne prenne ses fonctions de PDG, en décidant l’année dernière de vendre ses actifs d’énergie solaire et éolienne.

Le député libéral de Calgary-Skyview, George Chahal, qui a récemment été élu président du Comité des ressources naturelles, a déclaré qu’il espérait que la réunion apporterait une certaine clarté sur les plans de l’entreprise. « Je pense qu’il sera intéressant d’avoir le PDG d’une grande compagnie pétrolière devant le comité et qu’il serait bon d’entendre son point de vue sur l’orientation de son entreprise et l’avenir de l’industrie énergétique et pourquoi il a fait ces commentaires».

Le ministre Guilbeault doit publier plus tard cet automne un projet de règlement fixant un plafond pour les émissions de gaz à effet de serre provenant du pétrole et du gaz, puis, réduisant ce plafond au cours de la prochaine décennie.

L’industrie pétrolière et gazière représente plus du quart des émissions totales du Canada et le pays ne peut pas atteindre ses objectifs climatiques sans des réductions significatives des émissions du secteur d’ici 2030.