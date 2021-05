Le permis du chirurgien esthétique Dr.6ix suspendu à cause de publications en ligne

Un chirurgien esthétique et influenceur autoproclamé sur les médias sociaux a vu son permis d’exercice de la médecine suspendu en raison de publications inappropriées en ligne.

Le comité de discipline du College of Physicians and Surgeons of Ontario a suspendu le permis du Dr Martin Jugenburg, qui se fait appeler Dr.6ix sur les réseaux sociaux, pendant six mois.

La suspension commencera le 11 juin, soit 30 jours après que l’ordre professionnel a rendu sa décision.

Des documents du collège montrent que le Dr Jugenburg a autorisé une équipe de télévision à filmer l’augmentation mammaire d’une patiente sans son consentement éclairé en 2016 et a publié en ligne des photos «avant et après» de l’augmentation mammaire d’une autre patiente contre son gré la même année.

Les documents indiquent qu’il a également enregistré des vidéos de surveillance de patientes déshabillées, à leur insu, jusqu’en 2018.

Le Dr Jugenburg a aussi publié, en 2013, des photos «avant et après» de la chirurgie du visage d’une patiente sur son site web sans son consentement, ce qu’elle n’a appris qu’en 2018.

En plus de sa suspension de six mois, le Dr Jugenburg a été réprimandé.

Il a également été condamné à payer des frais de plus de 30 000 $ au College of Physicians and Surgeons of Ontario.