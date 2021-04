Le Pérou et l’Équateur se choisiront un nouveau président en fin de semaine

LIMA, Pérou — Deux voisins d’Amérique du Sud se choisiront un nouveau président dimanche, mais les électeurs du Pérou et de l’Équateur, épuisés par la pandémie de coronavirus et les restrictions qui l’accompagnent, témoignent d’une indifférence généralisée.

Aucun candidat ne détient une avance importante, et après une année de souffrances et de corruption, les électeurs semblent au mieux espérer que le gagnant pourra les extirper des décombres économiques de la pandémie en faisant le moins de dégâts possible.

En Équateur, le deuxième tour opposera l’homme d’affaires conservateur Guillermo Lasso à Andrés Arauz, un proche de l’ancien président de gauche Rafael Correa. Le vainqueur succédera au président Lenin Moreno — un ancien allié de M. Correa qui s’est depuis retourné contre lui et qui ne brigue pas de nouveau mandat.

Les Péruviens, pendant ce temps, sont confrontés à un fouillis de 18 candidats, après des années d’instabilité qui ont vu une succession de présidents et même le gouvernement en entier être chassés pour corruption. Un deuxième tour est pratiquement assuré en juin. Tous les sièges du congrès sont aussi en jeu.

Le pays compte parmi les plus durement frappés par la COVID-19, avec plus de 1,5 million de cas confirmés et près de 55 000 décès.

Pendant que la pandémie faisait rage, trois hommes se sont succédés à la présidence péruvienne en l’espace de seulement une semaine, en novembre: le premier a été destitué par le congrès pour corruption et son successeur a été chassé par la grogne populaire.

L’Équateur, pendant ce temps, a été le théâtre d’une insurrection autochtone qui a paralysé le pays pendant plusieurs jours en octobre 2019 et contraint le gouvernement à revenir sur sa décision de ne plus subventionner le carburant.

La pandémie a paralysé 70 % des entreprises équatoriennes l’an dernier et gonflé le taux de chômage à près de 68 %. L’économie du pays tournait déjà au ralenti depuis 2015, surtout en raison du déclin des cours du pétrole.

De la même manière, le Pérou, le deuxième producteur mondial de cuivre, a vu son économie chuter quand un confinement de plus de cent jours, au début de la pandémie, a laissé quelque sept millions de personnes sans emploi.

M. Arauz a accédé au deuxième tour en Équateur après avoir récolté plus de 30 % des voix lors du scrutin du 7 février. Quelques jours plus tard, les responsables électoraux ont accordé la deuxième place à M. Lasso, avec une avance de quelques poussières sur l’environnementaliste autochtone Yaku Pérez.

M. Arauz est appuyé par M. Correa, un ancien allié de Fidel Castro à Cuba et d’Hugo Chavez au Venezuela. M. Correa demeure très influent, même s’il s’est réfugié en Belgique pour échapper à des accusations de corruption. Le candidat de 37 ans propose d’augmenter les impôts des plus riches, de se dégager des ententes conclues avec le Fonds monétaire international et de trouver des mécanismes juridiques pour contraindre le rapatriement des sommes que les Équatoriens détiennent à l’étranger.

Ancien banquier, M. Lasso a perdu les deux dernières élections présidentielles. Il est en faveur du libre marché et du rapprochement de l’Équateur des institutions internationales. Il a ajusté son message depuis qu’il a accédé au deuxième tour, et propose maintenant de hausser le salaire minimum à 500 $ US, d’inclure plus de femmes et de jeunes dans la main-d’œuvre, et d’éliminer les droits de douane sur l’équipement agricole.

Mais peu importe qui l’emportera, l’économie en lambeaux de l’Équateur risque d’empêcher le prochain président de respecter les promesses faites aux quelque 17,4 millions d’habitants de ce pays où il est obligatoire d’aller voter.

«Les partisans d’Arauz et de Correa y voient un affrontement entre le néolibéralisme et une vision d’une gestions des ressources publiques plus encadrée par le gouvernement, a dit le politologue Carlos de la Torre, de l’Université de la Floride. Je ne sais pas ce qu’ils pourraient faire avec des ressources aussi pauvres. Honnêtement, c’est une catastrophe totale, et il y a beaucoup de colère qui gronde.»

Les Péruviens sont aussi en colère. La crise de santé publique qui s’étire a exposé des inégalités anciennes, le plus récemment quand on a appris que des gens influents — comme l’ancien président Martín Vizcarra — ont secrètement été vaccinés contre la COVID-19 avant tout le monde.

En novembre, M. Vizcarra avait été destitué par le Congrès concernant des pots-de-vin qu’il aurait reçus d’une entreprise de construction pendant qu’il était gouverneur d’un État. Il a été remplacé par le président du Congrès, Manuel Merino, qui a été chassé du pouvoir par de gigantesques manifestations populaires quelques jours plus tard. Le Congrès a alors nommé Francisco Sagasti à la présidence.

Un candidat a besoin de plus de 50 % du vote pour éviter un deuxième tour. Les plus récents sondages accordent environ 15 % des intentions au candidat qui arrive en première place, Yonhy Lescano; il est suivi par le centriste de droite George Forsyth, par le conservateur Rafael López Aliaga et par Keiko Fujimori, la puissante cheffe de l’opposition et la fille de l’ancien président Alberto Fujimori, un personnage très controversé.

Un candidat péruvien a confié qu’il porte une chaîne avec laquelle il se flagelle. Un autre a demandé au Chili de rendre au Pérou le Huáscar, un navire capturé lors d’un conflit au 19e siècle et qui est maintenant une relique historique. Mais leurs stratégies pour combattre la pandémie et la pire crise économique à toucher le pays en plusieurs décennies demeurent incertaines.

«Il est frappant de constater que la pandémie n’est pas le sujet principal, a dit le politologue Fernando Tuesta Soldevilla, de l’Université pontificale du Pérou. Les candidats ont parlé de tout, mais nous avons la pire vague (de COVID-19) et le pire niveau de contagion.»

– Par Regina Garcia Cano et Mauricio Muñoz, The Associated Press