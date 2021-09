Le personnel des écoles à Toronto devra être vacciné, sous peine de congédiement

TORONTO — Les enseignants et le personnel de l’immense Conseil scolaire du district de Toronto qui n’auraient pas été vaccinés au 1er novembre pourraient perdre leur emploi.

Cet important conseil scolaire a publié sa politique de vaccination, qui va plus loin que les lignes directrices minimales fixées par le gouvernement ontarien. Ces directives s’appliquent au personnel des établissements, aux administrateurs et à tout employé qui entre en contact direct avec le personnel et les élèves.

Des exemptions pour des motifs de droits individuels seront envisagées, mais le conseil a déclaré qu’il équilibrerait son devoir d’accommodement avec ses obligations de protéger la santé du personnel et des élèves. Le conseil prévient que les employés qui ne se conformeraient pas à cette directive ou qui feraient de fausses déclarations sur leur statut vaccinal pourraient être congédiés.

Le conseil scolaire rappelle que 83 % de son personnel est actuellement vacciné. Dans la population générale, 78 % des Ontariens admissibles sont pleinement vaccinés et près de 85 % ont reçu au moins une dose, selon le ministère de la Santé.

L’Ontario signalait mercredi 593 nouveaux cas de COVID-19 et quatre autres décès liés au virus. Le ministère de la Santé a précisé que 75 % de ces nouveaux cas concernaient des personnes qui n’étaient pas complètement vaccinées ou dont le statut vaccinal est inconnu.

Le ministère ajoute que 346 personnes sont hospitalisées à cause du virus, dont 10 % étaient complètement vaccinées. Enfin, 188 personnes étaient aux soins intensifs en raison du nouveau coronavirus, dont 95 % ne sont pas complètement vaccinées ou ont un statut vaccinal inconnu.