Le personnel des services de garde éducatifs aura accès aux tests PCR

L’ensemble du personnel des services de garde éducatifs à l’enfance (SGEE) aura accès aux tests PCR en clinique de dépistage.

À l’instar des enseignants, les éducatrices et éducateurs ainsi que le personnel de soutien des SGEE pourront accéder aux tests PCR en clinique de dépistage à partir du 15 janvier.

C’est ce qu’a annoncé le ministre de la Famille Mathieu Lacombe dans un communiqué diffusé mercredi soir.

Des boîtes de tests rapides seront également distribuées en janvier et février «afin de permettre aux parents de tester rapidement leur enfant si celui-ci présente des symptômes associés à la COVID-19».

« Nous souhaitons plus que tout que nos services de garde éducatifs à l’enfance demeurent ouverts. Il s’agit d’un service très important pour les familles du Québec, mais nous devons aussi assurer la sécurité du personnel et des tout-petits qui n’ont pas encore accès à la vaccination», a déclaré le ministre Lacombe dans le communiqué.

Mathieu Lacombe a également tenu à remercier «les éducatrices et éducateurs et tout le personnel qui tiennent le fort en cette période trouble qui demande, encore une fois, beaucoup d’adaptation et de résilience. »