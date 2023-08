Le personnel scolaire des collèges de l’Ontario obtient des hausses de 6,5% sur 3 ans

TORONTO — Les membres du personnel scolaire des collèges de l’Ontario représentés par le Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario (SEFPO) recevront des augmentations de salaire supplémentaires de 6,5 % sur trois ans.

Ils sont le dernier groupe de travailleurs du secteur public à voir leur salaire augmenter en raison de la décision d’un tribunal ontarien qui a déclaré inconstitutionnelle une loi provinciale de restriction salariale connue sous le nom de projet de loi 124.

La loi de 2019 du gouvernement progressiste-conservateur plafonnait les augmentations de salaire pour la prochaine série de contrats des travailleurs du secteur public élargi à 1 % par an pendant trois ans.

Le gouvernement a fait appel après que le tribunal a déclaré la loi inconstitutionnelle l’année dernière, mais entre-temps, de nombreux travailleurs ont reçu des hausses de salaire supplémentaires en raison de clauses de «réouverture» dans leurs conventions collectives qui ont été déclenchées lorsque la loi a été annulée.

Les 16 000 membres syndiqués du personnel scolaire à temps plein et à charge partielle qui sont représentés par le SEFPO recevront des augmentations de salaire de 3 % dans chacune des deux premières années de leur contrat 2021-2024 et de 3,5 % lors de la troisième année, après que le syndicat et le Conseil des employeurs des collèges sont parvenus à un règlement par médiation. Cela comprend les augmentations de 1 % qui avaient été accordées à l’origine en vertu du projet de loi.

Parmi les autres travailleurs qui ont reçu des augmentations de salaire plus élevées après l’annulation du projet de loi 124, citons les infirmières autorisées des hôpitaux, d’autres travailleurs hospitaliers tels que les aides diététiques et les préposés aux services de soutien personnel, ainsi que les ambulanciers paramédicaux du service d’ambulances aériennes Ornge.