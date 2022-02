Le personnel temporaire sera retenu pour traiter les demandes de vétérans

OTTAWA — Le ministre des Anciens Combattants, Lawrence MacAulay, a déclaré que le gouvernement fédéral dépenserait près de 140 millions $ au cours des deux prochaines années pour retenir le personnel temporaire d’Anciens Combattants Canada (ACC). Ces employés ont été embauchés pour traiter un arriéré de demandes d’invalidité d’anciens soldats blessés.

L’annonce de financement, mercredi, intervient après que La Presse Canadienne a rapporté plus tôt ce mois-ci que le gouvernement était sur le point de perdre des centaines d’employés temporaires le mois prochain.

Si ce personnel temporaire n’avait pas été retenu, le nombre de demandes de prestations d’invalidité aurait pu augmenter par milliers, selon des responsables. Anciens Combattants Canada a déjà près de 34 000 demandes non traitées sur son bureau.

M. MacAulay avait à l’époque déclaré que tout nouveau financement devrait attendre le prochain budget fédéral, ce qui signifie un délai de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois.

À la suite du reportage de La Presse Canadienne, le président national de la Légion royale canadienne, Bruce Julian, a envoyé la semaine dernière une lettre au premier ministre Justin Trudeau demandant que le personnel temporaire soit maintenu sous contrat jusqu’à ce que l’arriéré soit éliminé.

L’arriéré est devenu l’une des principales sources de frustration, de colère et de difficultés pour la communauté des anciens combattants du Canada, les personnes malades et blessées étant obligées d’attendre des mois — et souvent des années — pour avoir accès à un soutien financier ou médical pour leurs problèmes de santé.