Le «pire des pires» des conducteurs avec facultés affaiblies écope de 15 ans

HALIFAX — Un sexagénaire de la Nouvelle-Écosse, décrit par le juge comme le «pire des pires» de tous les conducteurs avec les facultés affaiblies, a été condamné mardi à 15 ans de prison.

Terry Lee Naugle avait plaidé coupable à huit chefs d’accusation liés à trois incidents de conduite en état d’ébriété survenus en sept mois, entre juillet 2019 et février 2020. Il était détenu depuis son arrestation le 4 février.

Le juge Jamie Campbell, de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, a déclaré mardi que la peine de 15 ans était appropriée pour un homme qui a cumulé 71 condamnations, dont 23 pour conduite avec facultés affaiblies et 15 pour conduite sans permis — un dossier que le juge a qualifié de «scandaleux».

«Il est tout à fait dans l’intérêt public que cette question soit résolue de la manière dont elle l’a été et que Terry Naugle soit condamné à une très longue peine de prison», a déclaré le juge Campbell lors d’une audience à Halifax. Il avait d’ailleurs accepté la recommandation conjointe de la défense et de la Couronne.

Le juge a noté que M. Naugle, âgé de 62 ans, souffre actuellement d’un cancer du poumon et que son pronostic n’est pas très bon. «Il n’est pas seulement mourant: il semble être brisé, un homme qui ne connaîtra probablement jamais la vie en dehors d’une institution. C’est pour lui, en fait, une condamnation à perpétuité.»

Terry Lee Naugle avait déjà été condamné en 2010 à une peine de huit ans et demi de prison et une interdiction permanente de conduire après avoir plaidé coupable de conduite avec les facultés affaiblies. Comparaissant par visioconférence, l’accusé a brièvement reconnu mardi ses problèmes de santé actuels, affirmant qu’il n’avait que six mois à vivre et était «en très mauvaise posture en ce moment».