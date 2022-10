Le plan de Biden sur l’effacement de dettes étudiantes est suspendu par le tribunal

DOVER, Del. — Le président Joe Biden a déclaré vendredi que près de 22 millions de personnes ont appliqué pour un allègement fédéral de prêts étudiants au cours de la semaine depuis que son administration a rendu sa demande en ligne disponible – plus de la moitié du nombre que la Maison-Blanche estime être admissible au programme.

Cependant, plus tard vendredi, une cour d’appel fédérale a délivré une suspension administrative bloquant temporairement le plan de réduction des dettes de M. Biden. La Cour d’appel du huitième circuit a prononcé la suspension pendant qu’elle examine une requête de six États dirigés par les républicains pour stopper le programme.

On ignorait dans l’immédiat ce que la suspension pourrait signifier pour les personnes qui ont déjà appliqué pour le programme dans la dernière semaine.

Le tribunal a fixé à lundi en fin de journée l’échéance pour une réponse de l’administration Biden.

La question cruciale est maintenant de savoir si le problème sera résolu avant le 1er janvier, lorsque les paiements sur les prêts étudiants fédéraux doivent redémarrer après avoir été interrompus pendant la pandémie.

S’exprimant à la Delaware State University, une université historiquement afro-américaine, où la majorité des étudiants reçoivent des bourses fédérales Pell, M. Biden s’est félicité des statistiques de la première semaine depuis le lancement de la version bêta de l’application vendredi dernier. Il l’a officiellement dévoilée à la Maison-Blanche lundi.

Le plan de M. Biden prévoit une annulation de la dette étudiante fédérale de 10 000 $ pour ceux dont les revenus sont inférieurs à 125 000 $ par an ou les ménages qui gagnent moins de 250 000 $ par an. Ceux qui ont reçu des bourses Pell pour fréquenter l’université ont droit à 10 000 $ supplémentaires. Le plan rend 20 millions de personnes admissibles à l’effacement complet de leur dette d’études fédérale.

M. Biden a souligné la facilité de l’application, qui n’oblige pas les utilisateurs à télécharger des formulaires ou à créer un compte.

«Les amis, cela prend moins de cinq minutes», a déclaré M. Biden. Il a affirmé que la «grande majorité» des candidats sont en mesure de demander un allègement en utilisant simplement leur téléphone.

Le président a fustigé les républicains qui ont critiqué son programme de secours, affirmant que «leur indignation est fausse et hypocrite». Il a ajouté : «Je ne veux pas l’entendre de la part de responsables républicains MAGA (Make America Great Again)» qui ont eu des millions de dettes et de prêts de secours en cas de pandémie annulés. Il a cité des législateurs du Parti républicain comme les représentants Vern Buchanan et Marjorie Taylor Greene, qui ont reçu une remise de prêt, et le sénateur Ted Cruz, qui a qualifié certains bénéficiaires de prêts étudiants de «fainéants».

M. Biden a demandé: «Pour qui diable se prennent-ils?»