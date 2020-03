Le plan d’urgence fédéral adopté par le Sénat, sanction royale à venir

OTTAWA — Le Sénat a adopté le plan de mesures économiques d’urgence pour aider les citoyens et les entreprises du Canada affectés par l’éclosion de la COVID-19. Ne reste plus que la sanction royale plus tard mercredi.

Les sénateurs ont convenu de l’adopter en troisième lecture après moins de deux heures de questions et de débats mercredi matin, dont une heure passée à questionner le ministre des Finances, Bill Morneau.

M. Morneau a indiqué au Sénat que les mesures d’urgence pour les travailleurs devraient être en place dès la semaine du 6 avril et l’élargissement de l’Allocation canadienne pour enfants et des crédits de TPS devraient être disponibles en mai.

«Il n’y a pas de façons plus rapides de mettre l’argent dans les mains des Canadiens», a-t-il dit.

Le premier ministre Justin Trudeau a précisé que les Canadiens devraient avoir reçu leurs prestations 10 jours après en avoir fait la demande.

Le plan d’urgence a été débattu à la Chambre des communes jusqu’aux petites heures du matin, après des négociations intenses avec les partis d’opposition toute la journée mardi au sujet des pouvoirs de taxation additionnels que les libéraux voulaient s’attribuer.

Les conservateurs ont vivement dénoncé mardi ce qu’ils estimaient être un «chèque en blanc» donné au gouvernement Trudeau pour dépenser, emprunter et imposer les Canadiens sans demander l’approbation du Parlement pour les 21 prochains mois.

Le gouvernement a finalement reculé sur ces mesures, ce qui a permis de dénouer l’impasse mercredi.

Le projet de loi permettra au gouvernement de dépenser finalement 107 milliards $ pour aider les Canadiens pendant la crise de la COVID-19.

Cette somme comprend maintenant 52 milliards $ en aide pour les travailleurs, les étudiants qui doivent rembourser leurs prêts, en plus de fonds pour le système de santé, les sans-abri, les refuges pour femmes et les communautés autochtones.

S’ajoute à cela une nouvelle «prestation canadienne d’urgence» qui distribuera 2000 $ par mois pendant quatre mois à tout Canadien qui en a besoin, une proposition saluée par les néo-démocrates qui réclamaient de l’aide directe.

Un autre 55 milliards $ est distribué sous la forme d’impôts différés pour les entreprises et les particuliers.