Le PLC ne semble pas chaud à l’idée du NPD pour amoindrir l’impact de l’inflation

OTTAWA — Le premier ministre Justin Trudeau affirme que les nouvelles ententes avec les provinces sur les services de garde permettent aux Canadiens d’économiser des milliers de dollars et aident à compenser les hausses des factures d’épicerie et d’essence.

Mais le premier ministre semble rejeter un appel du Nouveau Parti démocratique (NPD) à augmenter le remboursement de la TPS et les chèques de l’Allocation canadienne pour enfants cette année, notant que les deux sont déjà indexés à l’inflation.

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, veut que le gouvernement double le remboursement de la TPS et augmente l’Allocation canadienne de 500 $ par enfant pour aider les familles canadiennes aux prises avec une flambée des prix des aliments et de l’essence.

M. Singh affirme que le gouvernement fédéral devrait payer pour ces mesures en réaffectant 2,6 milliards $ destinés à accorder un crédit d’impôt aux entreprises qui mettent en place des systèmes de capture et de stockage du carbone.

Selon Statistique Canada, l’inflation en avril a atteint 6,8 %, le taux le plus élevé depuis janvier 1991, en grande partie à cause d’une augmentation de 9,7 % du coût des aliments achetés dans les magasins et à une hausse de 36 % du prix de l’essence.

La Chambre des communes doit voter mercredi sur une motion du NPD demandant au gouvernement de supprimer le crédit d’impôt sur la capture du carbone, qui irait principalement aux sociétés pétrolières, et de rediriger les montants vers les énergies renouvelables et l’aide aux Canadiens aux prises avec l’inflation.