Le PLQ confirme qu’Élise Avard Bernier portera les couleurs libérales dans Jean-Talon

MONTRÉAL — Le chef intérimaire du Parti libéral du Québec (PLQ), Marc Tanguay, a confirmé vendredi la candidature d’Élise Avard Bernier pour la prochaine élection partielle dans Jean-Talon.

M. Tanguay en a fait l’annonce en matinée dans un restaurant de la circonscription qui couvre une partie de la Ville de Québec.

Formée en relations publiques et communications à l’Université Laval, Élise Avard Bernier est aussi cofondatrice et directrice des sites «Vie de parents» et «Vie de grands-parents».

En conférence de presse, elle a dit qu’elle voyait cette course comme un défi, qu’elle juge tout à fait réalisable.

Jean-Talon a été historiquement un château-fort libéral jusqu’en 2019, lorsque la Coalition avenir Québec (CAQ) a remporté le siège lors d’une élection partielle.

En ce moment, les sondages suggèrent que ce scrutin pourrait être un duel entre la CAQ et le Parti québécois (PQ). Ils placeraient le PLQ quatrième, derrière Québec solidaire (QS).

Le siège dans Jean-Talon est vacant depuis la démission de la députée caquiste Joëlle Boutin, le 31 juillet dernier, et des indices laissent croire que le gouvernement pourrait déclencher l’élection dans les prochains jours.

Le PQ a annoncé jeudi que l’avocat Pascal Paradis représenterait le parti pour le scrutin, tandis que les membres de QS ont choisi le sténographe judiciaire Olivier Bolduc.

Pour sa part, la CAQ aurait désigné Marie-Anik Shoiry candidate.

La cheffe de Climat Québec, Martine Ouellet, a annoncé qu’elle sera également sur les rangs. Le Parti conservateur d’Éric Duhaime n’a pas encore dévoilé qui allait porter sa bannière.