Le PLQ jouit d’une image positive, selon le chef intérimaire Pierre Arcand

QUÉBEC — Le Parti libéral du Québec (PLQ) jouit d’une image positive dans l’opinion publique, a conclu le chef intérimaire du PLQ, Pierre Arcand, jeudi, au bilan de la session parlementaire de sa formation.

Encore secoué par la défaite historique aux mains des caquistes dans son bastion de Jean-Talon lundi, le parti estime néanmoins qu’il jouit d’une perception favorable dans la population. Selon M. Arcand, elle tient notamment au bilan des gouvernements libéraux en matière de gestion et redressement de l’économie.

«On n’a pas une mauvaise image, on a une image positive, je pense, a-t-il déclaré en conférence de presse jeudi matin. Les Québécois voient en nous des gens qui sommes, lorsqu’entre autres l’économie est en difficulté, de bons gestionnaires.»

Selon lui, c’est un «point extrêmement positif». M. Arcand a dit fonder sa perception sur la campagne qu’il a faite sur le terrain pendant la complémentaire de Jean-Talon.

Les surplus budgétaires abondants, la bonne performance de l’économie québécoise, ainsi que la situation sociale stable expliquent pourquoi les critiques de l’opposition ne semblent pas faire mouche et la cote du gouvernement Legault est encore si bonne après un peu plus d’un an, a évalué le chef intérimaire.

«Ça bénéficie évidemment au gouvernement actuel. (…) Puis ça s’est reflété dans le vote dans Jean-Talon cette semaine.»

Il a tenu à démentir les accusations du gouvernement caquiste selon lesquelles l’opposition libérale ne fait que bloquer l’étude des projets de loi, alors que se confirme la menace d’un bâillon sur le projet de loi 34, qui abolit le contrôle annuel des tarifs d’Hydro-Québec par la Régie de l’énergie.

M. Arcand soutient plutôt que son groupe parlementaire «cherche à bonifier» les pièces législatives. Il a affirmé que le projet de loi sur Hydro «fait évidemment l’unanimité contre lui». Quant à la loi sur le taxi, les libéraux ont obtenu une amélioration de l’indemnisation des propriétaires de permis.

«La façon dont je voudrais nous définir, c’est le terme « défense officielle des intérêts des Québécois », je pense que c’est plus ça qu’une opposition au sens large du terme.»

M. Arcand a reconnu que le PLQ devait travailler pour être «encore plus près des Québécois» et défendre la nation québécoise.

Rappelons que lundi soir, la Coalition avenir Québec (CAQ) a mis fin à plus de 50 ans de règne ininterrompu des libéraux dans Jean-Talon. La candidate libérale Gertrude Bourdon a terminé deuxième, avec 25 pour cent, tandis que la caquiste Joëlle Boutin a raflé 43 pour cent des suffrages.