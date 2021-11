Le PLQ propose une allocation annuelle de 2000$ pour les ainés de 70 ans et plus

MONTRÉAL — Les libéraux de Dominique Anglade proposent de donner jusqu’à 2000$ par année aux aînés qui souhaitent rester à la maison ou en résidence privée.

Un gouvernement du Parti libéral du Québec (PLQ) mettrait en place dès la première année de son mandat une «allocation aînés» non imposable pour les personnes âgées de 70 ans et plus. Une promesse qui vise à les aider devant l’augmentation du coût de la vie, a annoncé dimanche le PLQ.

«Ils ont besoin d’avoir un soutien. Pour nous, c’est fondamental qu’ils puissent rester chez eux. La meilleure maison pour les ainés, c’est la leur, c’est celle dans laquelle ils vivent aujourd’hui», a expliqué Mme Anglade en entrevue avec La Presse Canadienne.

Cette mesure serait inspirée de l’«allocation famille» et serait directement versée aux aînés de façon trimestrielle ou mensuelle par l’entremise de Retraite Québec.

Les personnes admissibles pourraient utiliser le montant de la façon dont elles le souhaitent.

Un tel programme coûterait 2 milliards $ à l’État québécois, a précisé Mme Anglade.

Sa formation souhaiterait aussi du même coup simplifier les crédits d’impôt existants pour les aînés en les regroupant.