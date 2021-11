Le PLQ réclame la levée de l’état d’urgence sanitaire, en place depuis mars 2020

QUÉBEC — Le gouvernement Legault se comporte comme s’il voulait éliminer les contre-pouvoirs et se soustraire à toute forme de reddition de comptes, déplore la cheffe de l’opposition officielle, Dominique Anglade, qui réclame dès maintenant la levée de l’état d’urgence sanitaire.

Le choix de maintenir cet état d’urgence est un geste partisan, selon elle.

En place depuis mars 2020, soit dès le début de la pandémie de COVID-19, l’état d’urgence sanitaire permet au premier ministre François Legault de gouverner par décret, notamment en concluant des ententes de gré à gré sans devoir recourir au processus d’appels d’offres.

Cette façon de faire peu démocratique pouvait se justifier durant les premières vagues de la pandémie, mais elle n’a plus sa place désormais, n’ayant plus aucune raison d’être, a plaidé Mme Anglade, d’abord en Chambre puis en point de presse, craignant les abus de pouvoir.

Lors du discours inaugural, le 19 octobre, le premier ministre s’est engagé à renoncer à l’état d’urgence sanitaire avant longtemps, mais seulement quand les enfants de 5 à 11 ans auront été vaccinés contre la COVID-19, soit dans quelques mois, vraisemblablement au début de 2022.

Mme Anglade a noté que le premier ministre avait observé alors que «le pire de la crise est maintenant derrière nous», alors «qu’est-ce qui explique qu’aujourd’hui encore on soit dans une situation où le gouvernement n’a pas à rendre de comptes à la population et qu’on soit encore dans une gestion de décret par décret? Quand est-ce que l’on va retrouver une saine démocratie ici, à l’Assemblée nationale?»

Elle estime que l’état d’urgence sanitaire ne peut pas se justifier, au moment où Québec assouplit les consignes sanitaires et alors qu’«on va pouvoir permettre la danse, on va pouvoir permettre le karaoké et 20 000 personnes pourront se réunir au Centre Bell».

L’état d’urgence sanitaire étend les pouvoirs placés entre les mains du gouvernement, multipliant ainsi les occasions d’abuser de ce pouvoir, a fait valoir la cheffe libérale. Elle en donne pour exemple la «liste noire» de noms de médecins de famille prenant peu de patients que le premier ministre menace d’utiliser. «C’est ça que l’on peut qualifier d’abus de pouvoir», selon elle.

Si François Legault agit de la sorte, c’est pour servir «directement» les intérêts de son parti, conclut Mme Anglade, une situation qui n’est certainement «pas normale».