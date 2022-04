Le PLQ veut abolir la taxe de bienvenue pour l’achat d’une première propriété

MONTRÉAL — Le Parti libéral du Québec (PLQ) a proposé dimanche d’abolir des droits de mutation — communément appelé la taxe de bienvenue — à l’occasion de l’achat d’une première propriété.

Cela servirait à «aider ceux qui rêvent de devenir propriétaires à le faire», a déclaré la cheffe Dominique Anglade dans un communiqué de presse.

Sa porte-parole en matière d’habitation, Marie-Claude Nichols, a ajouté qu’«il est devenu de plus en plus difficile pour les Québécois de suivre le rythme de l’inflation dans le marché immobilier. Ce problème d’accessibilité est préoccupant, surtout qu’il touche tout particulièrement les jeunes et les familles québécoises.»

La taxe de bienvenue est normalement versée aux municipalités où se situent les maisons nouvellement achetées. Pour compenser la perte d’argent causée par une abolition de la taxe, le parti entend leur verser une compensation financière.

La Fédération québécoise des municipalités (FQM) n’a pas écarté l’idée de Mme Anglade, mais a demandé plus de précisions.

«Toute proposition favorisant l’accès à la propriété constituera toujours une bonne nouvelle, mais les modalités quant à son application peuvent poser problème», a fait valoir le président de la FQM et maire de Sainte-Catherine-de-Hatley, Jacques Demers, dans un communiqué de presse.

Il a soutenu «que l’aide devrait être versée directement aux citoyens afin d’éviter toute complication administrative».

En plus de cela, le PLQ souhaite faire passer le plafond du régime d’accession à la propriété (RAP) de 35 000 $ à 50 000 $. Le RAP est un moyen de retirer temporairement une partie de ses REER pour acheter sa maison, et ce, sans avoir à payer d’impôts sur l’argent retiré.

La formation politique compte aussi «mettre sur pied une politique d’encadrement des opérations d’achat-revente», indique le communiqué.