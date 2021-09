Les oppositions voteront contre la réforme de la santé et de la sécurité du travail

QUÉBEC — Les trois partis d’opposition voteront contre la réforme controversée de la santé et de la sécurité du travail du gouvernement Legault.

Malgré tous les efforts du ministre du Travail, Jean Boulet, pour rallier toutes les parties et présenter une loi consensuelle, autant le Parti libéral (PLQ), que Québec solidaire (QS) et le Parti québécois (PQ) voteront contre le texte final, qui devrait être mis aux voix jeudi.

M. Boulet a pourtant prié encore mercredi les oppositions de voter en faveur du projet de loi 59.

La CAQ est majoritaire en Chambre et n’a pas besoin des votes d’un des partis d’opposition pour faire adopter ce texte de loi, mais une réforme d’une telle envergure gagne en légitimité si elle recueille l’assentiment le plus large.

«Moi, je vous tends la main pour l’avenir», a lancé le ministre dans des remarques en Chambre.

Mais le porte-parole libéral en matière de travail, Monsef Derraji, a fait savoir que son parti allait voter contre.

M. Derraji avait indiqué mardi qu’il y avait encore des discussions au caucus concernant la position finale du Parti libéral.

Malgré tous les amendements apportés et les reculs du ministre, le PLQ n’est pas satisfait de la mouture finale.

M. Derraji arguait notamment que l’ensemble des groupes, qu’ils soient syndicaux ou même patronaux, y voyaient un recul.

Il relevait aussi que le projet de loi ne faisait pas consensus.

«Ce projet de loi aurait pu être l’occasion de faire des pas de géant en matière de santé et de sécurité au travail, au lieu de cela, le ministre n’a proposé que de maigres avancées qui ont été ternies par une série de demi-mesures et de reculs inacceptables tout au long de l’étude détaillée», a pour sa part déploré le porte-parole de QS, le député Alexandre Leduc.

Le PQ a aussi fait savoir qu’il allait voter contre.

M. Boulet a pourtant fait valoir qu’il avait fait plusieurs compromis et accepté des modifications.

La mouture d’origine prévoyait de classer les établissements selon le niveau de risque pour bénéficier de mécanismes de prévention et se trouvait à induire des effets sexistes, selon les syndicats notamment: des milieux de travail de la santé et l’éducation, à prépondérance féminine, se trouvaient à être moins protégés.

Si le projet de loi est adopté, tous les établissements de 20 travailleurs et plus devront se doter d’un programme de prévention et le mettre à jour. La loi actuelle couvre seulement certaines catégories d’établissements.

Le projet de loi prévoit également que tous les établissements de plus de 20 travailleurs de l’ensemble des secteurs d’activité devront mettre en place des mécanismes de participation des travailleurs.

La maladie de Parkinson provoquée par l’exposition aux pesticides a ainsi été ajoutée à la liste des maladies professionnelles qui bénéficient d’une présomption.

La maladie de Lyme a aussi été ajoutée à la liste des maladies présumées professionnelles.

Le ministre a également reculé sur des restrictions concernant la surdité professionnelle, un des dossiers de réclamation les plus importants. Un mandat d’analyse sera confié au Comité scientifique sur les maladies professionnelles.