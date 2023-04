Le plus grand syndicat des transports au pays conclut une entente de principe

MONTRÉAL — Le plus important syndicat des transports et de la chaîne d’approvisionnement au pays, Teamsters Canada, a annoncé dimanche avoir conclu une entente de principe avec le Canadien National (CN).

L’entente du CN et de la Conférence ferroviaire de Teamsters Canada (CFTC) doit maintenant être soumise au vote des quelque 6000 ingénieurs de locomotive, chefs de train et agents de triage à l’emploi de la compagnie.

Teamsters Canada est le plus grand syndicat du secteur privé fédéral et représente les travailleurs de nombreuses entreprises de camionnage dont CN, Canadian Pacific Railway (CN), UPS et Purolator.

Le président de la CFTC, Paul Boucher, a rappelé l’importance pour les membres de voter. «Maintenant que nous avons conclu une entente de principe, il est important que les membres assistent à leurs assemblées locales, s’informent et votent pour façonner l’avenir de leurs conditions de travail», a-t-il déclaré dans un communiqué.

Le syndicat a fait savoir qu’il ne commentera pas publiquement les détails de l’accord tant que ses membres «n’auront pas eu l’occasion d’en prendre connaissance».

Le vote électronique à bulletin secret portant sur l’entente débutera le 5 mai et se terminera le 26 mai. Les membres peuvent accéder à l’accord par l’intermédiaire de leur représentant local.