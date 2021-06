Le plus gros navire de guerre iranien brûle et coule dans le golfe d’Oman

TÉHÉRAN, Iran — Le plus imposant navire de la marine de guerre iranienne a pris feu et plus tard coulé mercredi dans le golfe d’Oman, dans des circonstances qui demeurent obscures.

L’incendie a éclaté vers 2 h 25, heure locale, et les pompiers ont tenté de le circonscrire, a dit l’agence de presse Fars, mais ils ont été incapables de sauver le Kharg, un navire de 267 mètres qui ravitaillaient les autres navires et était utilisé à des fins de formation.

La presse officielle rapporte que les 400 personnes à bord ont pu être évacuées et qu’une vingtaine ont subi des blessures.

Le navire a coulé près du port iranien de Jask, à quelque 1300 kilomètres au sud-est de Téhéran, dans le golfe d’Oman, près du détroit d’Ormuz, la bouche étroite du golfe Persique.

Des images satellitaires de la firme Planet Labs analysées par l’Associated Press montrent que le Kharg ne brûlait plus vers 11 h, heure locale.

Des photos qui ont circulé sur les réseaux sociaux iraniens font voir des marins vêtus de vestes de flottaison évacuant le navire qui brûle derrière eux. L’agence Fars a diffusé une vidéo sur laquelle on voit une épaisse fumée noire s’échappant du navire mercredi matin.

Les dirigeants iraniens n’ont rien dit des causes du sinistre, indiquant seulement qu’une enquête a été ouverte. Cette catastrophe survient dans la foulée d’explosions mystérieuses qui frappent des navires commerciaux dans le golfe d’Oman depuis 2019. La marine américaine a accusé l’Iran d’avoir ciblé ces navires avec des mines conçues pour être fixées à la coque d’un navire par des plongeurs et réglées pour exploser après un délai déterminé.

L’Iran réfute ces allégations, mais des images tournées par la marine américaine montrent des membres de la Garde révolutionnaire iranienne retirant de la coque d’un navire une mine qui n’avait pas explosé.

En avril, un navire iranien, le MV Saviz, qui servirait de base à la Garde révolutionnaire, a fait l’objet d’une attaque attribuée à Israël. Le bureau du premier ministre israélien n’a pas répondu mercredi à une demande de commentaires concernant l’incendie à bord du Kharg.

Le Kharg était l’un des rares navires de la marine iranienne capable de ravitailler d’autres navires en pleine mer, de soulever de lourdes charges et de lancer des hélicoptères.

Le Kharg a été construit par le Royaume-Uni en 1977, avant la Révolution islamique. Il était en service depuis 1984 et cet incident reflète le vieillissement de l’équipement militaire iranien. Un peu plus tôt cette semaine, deux pilotes ont perdu la vie quand le siège éjectable de leur appareil F-5, qui datait lui aussi d’avant la révolution, a fait défaut pendant qu’il se trouvait dans un hangar.

La disparition du Kharg représente le plus récent désastre naval pour l’Iran. En 2020, pendant des manoeuvres militaires, un missile tiré par erreur a frappé un navire près de Jask, faisant 19 morts et 15 blessés. Un contre-torpilleur iranien avait coulé dans la mer Caspienne en 2018.