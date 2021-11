Le PM Higgs doit négocier avec les employés du secteur public, selon les libéraux

FREDERICTON — Le premier ministre Blaine Higgs devrait être enfermé dans une pièce et négocier avec les employés du secteur public en grève plutôt que de décréter un lock-out, a déclaré lundi le leader de l’opposition officielle libérale.

Selon le député Roger Melanson, le gouvernement du Nouveau-Brunswick ne veut que punir les employés, plutôt que d’essayer de régler avec eux la question des salaires et des avantages sociaux.

Toutes les écoles de la province sont passées lundi matin à l’apprentissage en ligne, après que le gouvernement a mis en lock-out dimanche plusieurs catégories de syndiqués, notamment les concierges, les chauffeurs d’autobus, les aides de bibliothèque scolaire, le personnel de soutien administratif et plusieurs assistants en éducation.

La grève de 22 000 membres du Syndicat canadien de la fonction publique a commencé la semaine dernière, après que le syndicat et le gouvernement n’ont pu s’entendre sur les salaires.

Avant la rupture des négociations, mardi soir, le syndicat demandait une augmentation de 12 % sur quatre ans, tandis que le gouvernement Higgs offrait une augmentation de salaire de 8,5 % sur cinq ans.

M. Melanson croit que les deux parties ne sont pas si éloignées et qu’elles auraient dû négocier en fin de semaine.

«(Le gouvernement) devrait travailler avec eux — offrir de bonnes conditions de travail et des avantages sociaux et des salaires adéquats afin qu’ils puissent travailler à leur plein potentiel, a déclaré M. Melanson. Je m’inquiète de ce que le premier ministre va faire.»

M. Higgs a déclaré qu’il pourrait utiliser la Loi sur les mesures d’urgence pour ordonner aux grévistes de reprendre le travail. Il pourrait aussi déposer une loi spéciale de retour au travail, à l’ouverture mardi de la session d’automne de l’Assemblée législative.

M. Melanson soutient que si le premier ministre veut emprunter cette voie, il doit y avoir un débat à l’Assemblée législative. Il assure toutefois que sa préférence irait à un règlement négocié.

Traditionnellement au Nouveau-Brunswick, la veille du début d’une session, les chefs de parti sont invités à dîner avec le lieutenant-gouverneur. M. Melanson a déclaré qu’il ne participerait pas cette année et il a estimé lundi que le premier ministre ne devrait pas y aller non plus.

«Je ne me sens pas du tout à l’aise d’aller à un dîner à cinq services lorsque des gens sont en lock-out, a déclaré le leader de l’opposition libérale. Les gens sont en grève. Les parents traversent une tourmente. Le premier ministre doit s’asseoir à la table des négociations, pas à une table à cinq services.»

Le ministre de l’Éducation, Dominic Cardy, a déclaré dimanche que le gouvernement avait choisi de passer lundi à l’apprentissage en ligne afin d’offrir une stabilité aux élèves et aux parents. Le syndicat a déclaré que le gouvernement avait réagi de façon excessive.

Le premier ministre Higgs a déclaré en fin de semaine que la grève des travailleurs du secteur public avait commencé à toucher les hôpitaux de Moncton, Saint-Jean et Campbellton – des villes situées dans des régions de la province soumises à des restrictions sanitaires renforcées, les mesures «coupe-circuits».

La grève a forcé l’annulation en fin de semaine d’une clinique de vaccination à Fredericton ainsi que certains dépistages de la COVID-19 dans les hôpitaux.