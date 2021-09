Le PM israélien dénonce l’Iran et ignore les Palestiniens dans un discours à l’ONU

JÉRUSALEM (AP) – Le nouveau premier ministre israélien a appelé lundi la communauté internationale à se mobiliser contre l’Iran, accusant Téhéran de marcher vers le développement d’une arme nucléaire et menaçant d’agir seul si le monde n’agit pas.

Dans son premier discours à l’Assemblée générale des Nations Unies, Naftali Bennett n’a fait aucune mention des décennies de conflit entre Israël et les Palestiniens. Il a plutôt cherché à dépeindre l’Iran comme une menace pour la sécurité mondiale.

«Le programme nucléaire iranien a atteint un tournant, tout comme notre tolérance», a-t-il déclaré.

Après quatre élections non concluantes en deux ans, Naftali Bennett a succédé au premier ministre de longue date Benjamin Netanyahu en juin en formant une coalition diversifiée de petits et moyens partis couvrant l’éventail politique israélien.

Là où Benjamin Netanyahu était célèbre pour son sens du spectacle, sa combativité et l’utilisation d’accessoires visuels mémorables dans ses discours à l’ONU, Naftali Bennett a adopté une approche plus traditionnelle. Sa voix était mesurée alors qu’il cherchait à dépeindre son pays comme un «phare dans une mer agitée» du Moyen-Orient instable.

Le contenu de son message était en grande partie similaire à celui de Benjamin Netanyahu, car il se concentrait fortement sur l’ennemi juré, l’Iran.

«Le grand objectif de l’Iran est clair pour quiconque veut ouvrir les yeux : l’Iran cherche à dominer la région – et cherche à le faire sous un parapluie nucléaire», a déclaré Naftali Bennett.

Il a qualifié le nouveau président iranien, Ebrahim Raisi, de «boucher de Téhéran» pour son rôle passé dans la répression de la dissidence politique et a accusé l’Iran d’armer, de financer et d’entraîner les ennemis d’Israël dans la région. Il a déclaré que l’ingérence iranienne avait provoqué un désastre dans des pays comme le Liban, la Syrie et le Yémen.

«Chaque endroit que l’Iran touche échoue», a-t-il déclaré, affirmant que les activités iraniennes menaçaient le monde entier. Il a souligné le développement par l’Iran de drones d’attaque, qui ont été blâmés pour une série d’attaques contre la navigation dans le golfe Persique.

Dans une réponse plus tard lundi à l’assemblée, le diplomate iranien Payman Ghadirkhomi a accusé le premier ministre israélien d’avoir fait des allégations sans fondement et d’avoir utilisé un «langage menaçant» envers l’Iran.

«Son régime doit éviter toute erreur de calcul et tout mouvement aventurier dans la région», a ajouté le diplomate, qui est affecté à la mission iranienne de l’ONU.

Israël pense que l’Iran vise à développer des armes nucléaires – une accusation qui est niée par l’Iran – et affirme que l’accord nucléaire international conclu avec le pays en 2015 n’incluait pas suffisamment de garanties pour empêcher l’Iran d’atteindre une capacité d’armement.

Israël a salué la décision de l’ancien président américain Donald Trump de se retirer de l’accord en 2018 et a clairement indiqué qu’il s’opposait à la volonté de l’administration Biden d’y revenir. Israël soutient que l’accord a besoin de modifications majeures avant de pouvoir être rétabli.

Le premier ministre israélien a déclaré que certains membres de la communauté internationale ont conclu qu’un Iran à capacité nucléaire est une «réalité inévitable».

«Israël n’a pas ce privilège», a-t-il dit, signalant qu’Israël est prêt à agir seul si nécessaire. «Nous ne nous lasserons pas. Nous ne permettrons pas à l’Iran d’acquérir une arme nucléaire».

Le conflit israélo-palestinien

Les Nations Unies ont fait de la résolution du conflit israélo-palestinien une priorité élevée au cours des décennies, attirant des accusations d’Israël selon lesquelles l’organisme mondial est injustement biaisé.

Le traitement réservé par Israël aux Palestiniens est fréquemment critiqué dans les organes de l’ONU, notamment l’Assemblée générale et le Conseil des droits de l’homme. En 2012, malgré les objections israéliennes, les Palestiniens ont obtenu le statut d’observateur non membre à l’ONU, leur permettant de rejoindre un certain nombre d’organismes internationaux. Il s’agit notamment de la Cour pénale internationale, qui enquête actuellement sur d’éventuels crimes de guerre israéliens.

Dans un discours inhabituellement dur à l’Assemblée générale des Nations Unies, le président palestinien Mahmoud Abbas a donné vendredi un an à Israël pour mettre fin à son occupation des territoires que les Palestiniens veulent pour un futur État. Il a menacé de retirer la reconnaissance d’Israël – pierre angulaire de trois décennies d’échecs des efforts de paix – s’il ne le faisait pas.

Naftali Bennett, un partisan de la ligne dure et religieuse qui s’oppose à la création d’un État palestinien, s’est arrêté de critiquer les Nations Unies et n’a même pas mentionné Abbas ou les Palestiniens dans son discours de 25 minutes. En tant que premier ministre, il a rejeté les appels à des pourparlers de paix avec les Palestiniens, bien qu’il espère promouvoir de meilleures relations économiques pour réduire les frictions.

Dans un message subtil à ses détracteurs, il a déclaré qu’Israël était prêt à travailler avec la communauté internationale et à partager son expertise technologique pour résoudre d’autres problèmes, notamment la pandémie de coronavirus.

«Pendant trop longtemps, Israël a été défini par des guerres avec nos voisins», a-t-il déclaré. «Mais ce n’est pas le but d’Israël. Ce n’est pas ce que fait le peuple d’Israël.»

___

Avec les informations de Jennifer Peltz de l’Associated Press aux Nations Unies.