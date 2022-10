MONTRÉAL — Le poète québécois Jacques Brault est décédé, a annoncé jeudi soir la maison d’édition le Noroît. Il avait 89 ans.

Par voie de communiqué, le Noroît affirme que «la maison vient de perdre l’un de ses plus illustres poètes», qui «nous a permis de penser plus loin le poème et de nous aventurer jusque dans sa nuit».

Né en 1933 à Montréal, Jacques Brault a publié une quinzaine de recueils de poésie entre 1966 et 2016, sans compter ses deux pièces de théâtre et une dizaine d’autres essais.

Son premier recueil, «Mémoire», a d’ailleurs établi sa réputation de poète, en explorant son attachement aux réalités de la vie et sa quête d’une certaine sagesse.

Au fil des ans, il a été décoré à plusieurs reprises pour son œuvre et il a été fait compagnon de l’Ordre des arts et des lettres du Québec en 2017.

«Poète, romancier, essayiste, dramaturge et traducteur, il a fait la navette entre l’intériorité et l’extériorité, les époques et les genres littéraires, en explorant les possibilités et en repoussant les frontières», peut-on lire dans l’hommage qui lui est réservé par l’Ordre.

«Même rongé par l’angoisse, la précarité et la détresse dans lesquelles le plonge la pleine conscience de nos chimères, il n’a jamais renoncé à se réinventer, à la recherche de l’innocence, de la désinvolture, de la liberté modeste et des joies banales du quotidien.»

Sur les réseaux sociaux, l’écrivaine Hélène Dorion a rendu hommage à celui qui lui a «ouvert toutes grandes les fenêtres de la poésie».

«C’est par lui que j’ai senti pour la première fois le choc d’un poème, la force de cette matière qui crée du sens. (…) Le poème venait de prendre place dans mon corps, dans mon cœur, dans mon esprit. De ma vie, elle occuperait le centre. Et lui donnerait sens», a-t-elle écrit.

Jacques Brault a aussi enseigné pendant plus de 30 ans à l’Université de Montréal.