Pour la première fois, les milléniaux sont plus nombreux que les boomers à Montréal

MONTRÉAL — Pour la première fois en 2021, les milléniaux étaient plus nombreux à Montréal que les baby-boomers.

Statistique Canada, qui dévoilait mercredi les données du recensement 2021 sur l’âge, définit les milléniaux comme étant les Canadiens nés entre 1981 et 1996, et les baby-boomers, ceux qui sont nés entre 1946 et 1965.

On constate d’ailleurs, à la lecture de ces données, que tous les grands centres urbains du Canada présentent des populations plus jeunes que les autres régions, une croissance démographique en moyenne plus élevée, ainsi qu’une plus grande diversité ethnoculturelle.

L’agence fédérale nous apprend ainsi que les milléniaux (23,3 %) sont plus nombreux en moyenne que les baby-boomers (22,3 %) dans les six grands centres urbains de plus d’un million d’habitants du Canada. Cinq ans plus tôt, seulement les villes de Calgary et Edmonton en Alberta étaient dans cette situation. En 2021, les milléniaux ont dépassé les boomers à Montréal et Ottawa-Gatineau, de même qu’à Toronto et à Vancouver.

Plus d’aînés que d’enfants

Cela ne veut pas dire pour autant que Montréal rajeunit. Les mêmes données nous apprennent que la métropole a vu durant la période 2016-2021 le nombre de personnes de 65 ans et plus dépasser pour la première fois le nombre d’enfants de moins de 15 ans. Parmi les trois plus grandes villes du Canada, seule Vancouver était dans cette situation en 2016, mais Montréal et Toronto l’y ont maintenant rejoint.

Mais si l’on raffine encore davantage les chiffres pour se concentrer sur les centres-villes des plus grands centres urbains, on constate que les milléniaux y sont encore plus dominants, loin devant les autres groupes d’âge. En moyenne, ils représentent plus du tiers (35,1 %) de la population des centres-villes des grands centres urbains.

De leur côté, les baby-boomers ne font plus le poids dans les centres-villes, ne représentant qu’une personne sur cinq (20,9 %), et ce, même s’ils composent toujours la génération comptant le plus grand nombre de personnes au pays.

Statistique Canada note, à titre d’explication, que «le choix de s’installer dans un centre-ville est donc souvent lié au stade de la vie que traverse une génération plutôt que le fait d’appartenir à une génération particulière. En 2021, ce sont les milléniaux, composés de groupes d’étudiants de niveau postsecondaire et de jeunes professionnels, qui habitent en plus forte proportion dans les centres-villes.»

Les boomers toujours dominants ailleurs

Il n’est donc pas étonnant de constater le phénomène inverse parallèlement à la diminution de taille de la ville. Ainsi, dans les plus petits centres urbains, ceux qui comptent moins d’un million d’habitants, les baby-boomers (24,7 %) demeurent la génération la plus nombreuse, devant les milléniaux (21,5 %).

Le phénomène est encore plus prononcé dans les zones hors des grands centres urbains, où les baby-boomers représentent 29,7 % de la population, devant les milléniaux (17,9 %) et la génération X (17,6 %), cette dernière étant formée de la cohorte née entre 1966 et 1980.

Le cas de Trois-Rivières et de Saguenay

En général, les grands centres urbains partout au Canada présentent des moyennes de population plus jeunes, en grande partie à cause des institutions d’enseignement supérieur et des emplois technologiques, notamment. Cependant, Trois-Rivières présente la plus forte proportion de citoyens âgés de plus de 65 ans au Canada, soit un peu plus du quart (25,7 %) de sa population.

Trois-Rivières affiche aussi la plus faible proportion (59,8 %) de personnes en âge de travailler, soit de 15 à 64 ans, au pays. Statistique Canada note, dans sa fiche d’information, que la situation trifluvienne représente des défis en matière d’activité économique, «notamment en ce qui a trait à la disponibilité de la main-d’œuvre et à la capacité d’offrir des services à la population».

La région métropolitaine de recensement de Saguenay est également aux prises avec un vieillissement important, la proportion de 24,4 % de personnes âgées de 65 ans et plus la plaçant au troisième rang canadien des villes les plus âgées.

À titre de comparaison, la proportion de la population âgée de 65 ans et plus à Montréal n’était que de 18,0 % en 2021 et la moyenne canadienne se situe à 19,0 %.

La présence de Trois-Rivières et de Saguenay au sommet du palmarès canadien en ce qui a trait aux personnes de 65 ans est conséquente au fait que ces deux villes sont celles qui ont connu l’augmentation la plus rapide de la proportion de cette tranche d’âge au Canada, soit 3,8 points de pourcentage à Saguenay et 3,4 points de pourcentage à Trois-Rivières.