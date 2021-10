Le policier de la GRC qui a abattu un homme au Nunavut aimerait revenir en arrière

GJOA HAVEN, Nunavut — Un policier de la GRC qui avait abattu un jeune homme armé dans une communauté éloignée du Nunavut, il y a près de cinq ans, a indiqué mercredi qu’il était désolé.

Le caporal Ian Crowe, de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), a terminé mercredi son témoignage à l’enquête du coroner sur la mort de Charles Qirngnirq, âgé de 21 ans, le 19 décembre 2016 à Gjoa Haven.

En entrevue à l’extérieur de la salle d’audience, l’agent Crowe a déclaré à La Presse Canadienne qu’il lui était toujours difficile de parler de cette journée. Il affirme qu’il aimerait bien revenir en arrière et modifier le passé.

M. Crowe et un autre policier répondaient à des appels concernant un homme suicidaire, armé d’un fusil, à l’aéroport local. L’agent Crowe a raconté à l’enquête du coroner que M. Qirngnirq criait qu’il souhaitait mourir et qu’à un moment donné, il a semblé se retourner et lever son fusil en direction des policiers.

M. Crowe a indiqué mercredi qu’il travaillait toujours comme policier au Nunavut.