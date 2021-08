Le «pont aérien» à Kaboul a été un «succès extraordinaire», dit Biden

WASHINGTON — Sur la défensive dans un discours à la nation, le président Joe Biden a qualifié mardi de «succès extraordinaire» le pont aérien militaire américain ayant permis l’évacuation de plus de 120 000 Afghans, Américains et autres alliés pour mettre fin à une guerre de 20 ans, bien que plus de 100 Américains et des milliers d’Afghans souhaitant quitter le pays soient laissés derrière.

Vingt-quatre heures après le départ du dernier avion-cargo américain C-17 de Kaboul, M. Biden a vigoureusement défendu sa décision de mettre fin à la plus longue guerre des États-Unis et de retirer toutes les troupes américaines avant la date limite du 31 août.

«Je n’allais pas prolonger cette guerre pour toujours», a déclaré M. Biden dans un discours prononcé dans la salle à manger d’État de la Maison-Blanche. «Et je n’allais pas prolonger un retrait sans fin.»

M. Biden a été confronté à des questions difficiles sur la façon dont les États-Unis ont quitté l’Afghanistan – une évacuation chaotique et des flambées de violence, y compris un attentat suicide qui a tué 13 militaires américains et 169 Afghans.

Il fait l’objet de vives critiques, en particulier de la part des républicains, pour sa gestion de l’évacuation, bien qu’elle ait réussi à transporter par avion plus de 120 000 personnes de l’aéroport de Kaboul.

Mais il a déclaré qu’il était inévitable que le retrait définitif après deux décennies de guerre soit difficile et possiblement marqué par des violences, peu importe quand il était planifié et mené.

«À ceux qui réclament une troisième décennie de guerre en Afghanistan, je demande: « Quel est l’intérêt national vital? »», a déclaré M. Biden. Il a ajouté: «Je ne crois tout simplement pas que la sécurité de l’Amérique est renforcée par la continuation du déploiement de milliers de soldats américains et de dépenses de milliards de dollars en Afghanistan.»

Le dernier avion de transport de l’Air Force a quitté Kaboul une minute avant minuit lundi, soulevant des questions sur les raisons pour lesquelles M. Biden n’a pas poursuivi le pont aérien pendant au moins un autre jour. Il avait fixé mardi comme date limite pour mettre fin à l’évacuation et retirer les troupes restantes après la prise de contrôle du pays par les talibans.