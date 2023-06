Le pont Touzel sur la Côte-Nord sera de nouveau accessible dès jeudi

MONTRÉAL — Le pont Touzel, situé sur la route 138 sur la Côte-Nord, pourra finalement rouvrir à la circulation des véhicules légers jeudi, après avoir été fermé durant plusieurs jours en raison d’une fissure.

Le cabinet de la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, a confirmé mardi la date de réouverture de l’ouvrage qui enjambe la rivière Sheldrake, à Rivière-au-Tonnerre.

Le pont avait été fermé subitement la semaine dernière après la découverte d’une fissure sur l’une des poutres. Des travaux sont réalisés depuis les derniers jours afin d’installer des plaques de renforcement sur la poutre, a indiqué Québec par voie de communiqué.

D’autres plaques doivent être mises en place sur les éléments d’appui mercredi.

Ces travaux permettront le passage sur le pont des automobiles, véhicules utilitaires sports, minifourgonnettes et motocyclettes à compter de jeudi.

Pour ce qui est des véhicules plus lourds, tels que les autobus et minibus, les véhicules agricoles, les remorques et les camions dont la masse nette est de plus de 4500 kg, ils devront toutefois attendre encore un peu.

Le cabinet de la ministre fait valoir que d’autres analyses et travaux sont nécessaires. La nature des actions à prendre et l’échéancier pour les mettre en oeuvre seront établis au cours des prochains jours.

La fermeture complète du pont a isolé les résidants de la Minganie, qui compte environ 6500 personnes réparties dans dix communautés en Basse-Côte-Nord. Une situation qui survient alors que la région est frappée par les incendies de forêt.

La semaine dernière, les autorités ont invité la population à limiter sa consommation de biens et de carburant aux besoins essentiels, afin d’assurer une distribution équitable des ressources disponibles.

De passage à Sept-Îles, mardi, le premier ministre François Legault a indiqué qu’un tuyau a été récemment installé afin de pouvoir alimenter la région en essence, et que l’armée aide à la distribution de denrées.

Le cabinet de la ministre Guilbault assure que «les ponts aériens pour ravitailler les communautés demeureront en place aussi longtemps que nécessaire».