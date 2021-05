Le port de Halifax accueille l’un des plus gros porte-conteneurs au monde

HALIFAX — Le plus grand porte-conteneurs à visiter un port canadien a passé la journée à Halifax, mardi, créant un certain effet sur les réseaux sociaux.

Le Marco-Polo mesure 396 mètres de long — presque aussi long que trois terrains de football canadiens — et peut transporter l’équivalent de 16 022 conteneurs de 6 mètres. Le navire livrait de la marchandise provenant de l’Asie du Sud et de la Chine, a mentionné un porte-parole du port de Halifax, Lane Farguson.

Il a ensuite été chargé de bleuets, de pommes de terre et d’autres produits frais de la Nouvelle-Écosse pour les ports à l’étranger, selon un gazouillis du premier ministre de la province, Iain Rankin.

«C’est le plus gros navire-cargo à faire escale dans un port canadien et il est là en raison de notre excellente infrastructure et de notre port en eaux profondes», a écrit sur Twitter le premier ministre. Il a ajouté que ce type de navire représente «des emplois et des opportunités dans tous les coins de la province».

Le tweet de M. Rankin était accompagné d’une photo de sa rencontre avec Allan Gray, le président de l’administration portuaire de Halifax, ce qui a incité certaines personnes à se demander si ce déplacement au port était vraiment essentiel, en pleine pandémie.

La province fait l’objet de mesures de confinement strictes depuis le 28 avril, date à laquelle la troisième vague de COVID-19 a frappé les Maritimes. Depuis lors, le premier ministre néo-écossais a encouragé les gens à limiter leurs déplacements, même à l’intérieur de leurs propres communautés.

Le terminal à conteneurs de la société PSA Halifax, d’une longueur de 800 mètres, est le seul de l’est du Canada pouvant accueillir ce type de navires. Un prolongement de ce terminal a d’ailleurs été inauguré en octobre dernier.

Selon le site Web Marineinsight.com, le plus grand porte-conteneurs du monde était au début de 2021 le HMM Algeciras, long de 400 mètres. Il peut transporter près de 24 000 conteneurs et il est l’un des 12 navires de cette catégorie.