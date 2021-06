Le port du masque en classe n’est plus obligatoire au Québec

MONTRÉAL — Le port du masque ne sera plus obligatoire en classe au Québec à compter de mardi.

Cette décision a été annoncée sur les réseaux sociaux lundi soir par le ministre de l’Éducation Jean-François Roberge, et semble être justifiée par la chaleur exceptionnelle.

«Je sais que ça a été difficile aujourd’hui dans nos classes. En raison de la chaleur extrême, en plus de permettre les ventilateurs et climatiseurs, la Santé publique autorisera, dès demain et jusqu’à la fin de l’année, les élèves à retirer leur masque lorsqu’ils sont en classe.»

D’autres détails suivront.