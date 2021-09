Le port du masque sera obligatoire dans les aires communes de certaines RPA dès lundi

QUÉBEC — Le port du masque deviendra obligatoire dès lundi pour les résidents de résidences privées pour aînés (RPA) situés dans des régions à haut taux de transmission communautaire, a annoncé vendredi le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Le masque d’intervention de qualité sera requis pour les déplacements dans la résidence, dans les ascenseurs et les espaces communs intérieurs.

La mesure vise pour le moment les régions de la Mauricie, du Centre-du-Québec, de l’Estrie, de Montréal, de l’Outaouais, de Laval, de Lanaudière, des Laurentides et de la Montérégie.

Dans la région de Chaudière-Appalaches, seules les MRC des Appalaches, de Beauce-Sartigan, de Robert-Cliche et des Etchemins sont visées.

«La liste des territoires ciblés pourrait évoluer selon la situation épidémiologique», prévient le ministère dans un communiqué.

Dans les résidences sur les territoires de la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik et du Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James, la décision sera à la discrétion du directeur régional de santé publique.

Le ministère explique que la mesure a été recommandée dans le contexte de la quatrième vague de COVID-19, alors que le variant Delta est beaucoup plus contagieux et virulent.