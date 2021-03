Le porte-conteneurs Ever Given coincé dans le canal de Suez est remis à flot

SUEZ, Égypte — Des équipes de sauvetage ont libéré lundi un porte-conteneurs colossal qui a interrompu le commerce mondial après s’être coincé dans le canal de Suez, a déclaré une entreprise liée au canal, mettant fin à une crise qui, pendant près d’une semaine, a obstrué l’une des artères maritimes les plus vitales du monde.

Aidée par le pic de la marée haute, une flottille de remorqueurs a réussi à dégager la proue du Ever Given — un navire de la taille d’un gratte-ciel — de la rive sablonneuse du canal, où elle était fermement logée depuis mardi dernier.

Après avoir transporté le navire entièrement chargé de 220 000 tonnes sur la rive du canal, l’équipe de sauvetage l’a tiré vers le Grand Lac Amer, une large étendue d’eau à mi-chemin entre l’extrémité nord et sud du canal, où le navire subira une inspection technique, ont déclaré les autorités du canal.

Les données satellitaires de MarineTraffic.com ont confirmé que le navire s’éloignait du rivage vers le centre de l’artère.

L’obstruction a créé un embouteillage massif dans le passage vital, occasionnant des pertes allant jusqu’à 9 milliards $ chaque jour au commerce mondial et mettant à rude épreuve les chaînes d’approvisionnement déjà accablées par la pandémie de coronavirus.

On ne sait toujours pas quand le trafic sur le canal reviendra à la normale. Au moins 367 navires, transportant de tout, allant du pétrole brut au bétail, se sont entassés à chaque extrémité du canal, en attendant de pouvoir passer.

– Par Isabel Debre et Samy Magdy, The Associated Press