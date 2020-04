Le portrait des victimes du massacre en Nouvelle-Écosse commence à émerger

HALIFAX — On commençait à en savoir un peu plus, lundi matin, sur certaines victimes de l’un des massacres les plus meurtriers au Canada, qui a fait au moins 18 morts dans le nord de la Nouvelle-Écosse en fin de semaine.

On sait maintenant que le tueur a assassiné une policière de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), une enseignante, deux infirmières, deux de ses voisins et deux agents correctionnels.

Le président du Syndicat des enseignants de la Nouvelle-Écosse a exprimé sa tristesse d’avoir perdu «l’une des nôtres», après la publication de l’avis de décès de Lisa McCully, enseignante à l’école élémentaire de Debert, située à une vingtaine de minutes en voiture de Portapique, où a débuté samedi soir la sinistre tragédie. Paul Wozney a indiqué que Mme McCully était connue comme une enseignante passionnée, qui aimait la vie, et qui a été «victime de cette violence insensée».

Le syndicat a eu aussi un bon mot pour la policière Heidi Stevenson, une «vétéran de 23 ans» dans la Gendarmerie royale du Canada (GRC), et «qui a donné sa vie en répondant à un appel». M. Wozney a noté que l’agente Stevenson, mère de deux enfants, était l’épouse de Dean Stevenson, qui enseigne à l’école secondaire Cole Harbour.

Un autre policier a été blessé dans la tragédie, mais on ne craignait pas pour sa vie lundi.

Deux infirmières

Darcy Dobson a écrit sur Facebook que sa mère, Heather O’Brien, une infirmière de Truro, en Nouvelle-Écosse, était du nombre des victimes. «La douleur va et vient par vagues. J’ai l’impression d’être en dehors de mon propre corps. Cela ne peut pas être réel», a écrit Mme Dobson. «À 9 h 59, elle a envoyé son dernier texto à notre groupe de discussion familial. À 10 h 15, elle était partie. Elle a roulé en voiture dans la même rue de la même ville qu’elle traverse chaque jour», a-t-elle écrit.

«Elle était gentille. Elle était belle. Elle ne méritait rien de tout cela. Pour chaque personne souffrant de cette tragédie insensée, n’hésitez pas à tendre la main car nous sommes tous connectés à jamais dans cet horrible gâchis.» Mme Dobson souhaite maintenant que sa mère ne soit pas définie par cette tragédie, mais par «la façon dont ses yeux brillaient lorsqu’elle parlait à ses petits-enfants, la façon dont elle adorait Noël (…) combien elle aimait être infirmière».

L’Ordre des infirmières de Victoria (VON) a noté la mort de Mme O’Brien, mais aussi celle d’une autre infirmière, Kristen Beaton. «Tous nos fournisseurs de soins de santé sont des héros de première ligne, écrit Jo-Anne Poirier, PDG de l’agence d’infirmières à domicile. Hier, deux de ces incroyables héroïnes, Heather O’Brien et Kristen Beaton, ont été arrachées à leurs familles, et à VON. Nous pleurons leur disparition. Nous pleurons pour leurs familles.»

Des voisins, des agents correctionnels

Judy MacBurnie, la tante d’un couple de Portapique, a déclaré que Greg et Jamie Blair, des voisins du tueur, faisaient partie des personnes tuées. Le couple dirigeait une petite entreprise d’appareils au gaz naturel et au propane. Mme MacBurnie a indiqué que les Blair avaient deux jeunes enfants, qui sont maintenant pris en charge par leurs grands-parents, et que Greg Blair avait également deux fils plus âgés, nés d’une précédente union.

Taylor McLeod a confirmé de son côté que son père Sean McLeod et l’épouse de celui-ci, Alanna Jenkins, de Wentworth, faisaient aussi partie des victimes. Tous les deux étaient agents correctionnels — Mme Jenkins à l’Établissement Nova pour femmes, à Truro, M. McLeod à l’Établissement de Springhill, depuis plus de 20 ans.