Le poste frontalier de Coutts, en Alberta, est à nouveau complètement bloqué

COUTTS, Alb. — Des manifestants antivaccins empêchent à nouveau la circulation au poste frontalier de Coutts, dans le sud de l’Alberta.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a écrit sur Twitter, tard lundi soir, que les voies nord et sud sur l’autoroute 4 étaient bloquées par la manifestation. La GRC demandait aux automobilistes d’éviter le secteur.

Les camions et autres véhicules avaient commencé à stationner sur l’autoroute 4 près de Coutts le 29 janvier, en solidarité avec des manifestations similaires à Ottawa et ailleurs au pays. Les manifestants contestent la vaccination obligatoire imposée aux camionneurs transfrontaliers — et souhaitent, de façon plus générale, la levée des mesures de santé publique.

Après le blocus près du poste frontalier de Coutts, un deuxième barrage est apparu plus au nord sur la même route 4. Ces barrages ont bloqué le passage des voyageurs et des camionneurs transfrontaliers pendant des jours, compromis des millions de dollars de commerce et entravé l’accès aux biens de base et aux services médicaux pour les résidants de la région.

La semaine dernière, les manifestants avaient accepté d’ouvrir une seule voie dans chaque direction pour la circulation, afin que les camionneurs transfrontaliers puissent passer.