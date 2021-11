Le PQ suggère un crédit d’impôt de 700 $ aux aînés vivant avec un faible revenu

MONTRÉAL — Le Parti québécois (PQ) propose un crédit d’impôt ponctuel remboursable de 700 $ pour aider les aînés de 65 ans et plus gagnant 35 000 $ ou moins par année avant impôts à «passer au travers de ces temps difficiles».

Le PQ espère que le gouvernement caquiste de François Legault ajoute cette mesure à son minibudget du 25 novembre prochain, a expliqué le porte-parole en matière de Finances, le député Martin Ouellet, en entrevue téléphonique.

Il estime que la mesure toucherait plus d’un million de personnes, soit plus de la moitié des aînés québécois, pour un coût total de 716 millions $.

«Le déficit n’est pas à la hauteur qu’il devrait être selon les prévisions» du budget 2021-2022, a dit M. Ouellet, qui souhaite utiliser ces économies pour financer le crédit d’impôt.

Le gouvernement Legault annoncera sa nouvelle estimation du déficit lors de la révision économique du 25 novembre.

Pauvreté et inflation

«Ça peut faire une énorme différence sur les factures d’épicerie, d’électricité, de loyer et d’essence», a plaidé M. Ouellet. «Les femmes aussi sont désavantagées, puisque la plupart d’entre elles ont moins d’épargnes et ont eu des congés de maternité, et souvent, ce sont elles qui décrochent plus rapidement du milieu du travail pour aller s’occuper de proches.»

Les aînés «sont les premiers à vivre des situations de pauvreté puisque leurs revenus sont fixes», a-t-il ajouté. «Il n’y en a pas beaucoup, des régimes de retraite qui sont indexés à l’inflation; une fois que j’ai mes REER qui sont déjà pris, il ne me reste que mon revenu fixe avec la régie des rentes, alors chaque augmentation de l’inflation a une influence directe sur les prochains mois.»

La Banque du Canada calculait une hausse de l’indice des prix à la consommation de 4,4 % en septembre, le dernier mois enregistré. L’institution cherche normalement à maintenir l’inflation du dollar canadien entre 1 et 3 % annuellement.

Selon les plus récents chiffres de Statistique Canada, en 2019, 5 % des Québécois âgés de 65 ans ou plus, soit 81 000 personnes, vivaient sous le seuil officiel de la pauvreté.

La Mesure du panier de consommation, utilisée pour ce calcul, détermine le montant nécessaire pour couvrir les besoins les plus minimaux.

Ce seuil correspond, pour une personne seule, à un revenu annuel net qui se situe entre 18 902 $ et 20 080 $, dépendamment d’où elle habite, d’après des données de 2018.

Penser à long terme

Le crédit d’impôt souhaité par le PQ ne serait distribué qu’une seule fois, puisqu’il ferait partie de l’ajustement du budget.

«Évidemment, lors du prochain budget, nous aimerions voir les crédits déjà prévus pour les aînés être relevés pour faire face à l’inflation», a mentionné M. Ouellet.

Ledit budget sera déposé en mars prochain. Ce sera le dernier avant les élections provinciales de 2022.

Pour le 25 novembre, François Legault avait déjà dit vouloir «remettre de l’argent dans les poches des Québécois» pour «faire face à cette augmentation énorme du coût de la vie».

Avec des informations de Michel Saba.

Cet article a été produit avec le soutien financier des Bourses Facebook et La Presse Canadienne pour les nouvelles.