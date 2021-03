Le PQ veut que le ministre Dufour intervienne pour réguler le prix du bois

MONTRÉAL — Le Parti québécois (PQ) estime que le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour, devrait intervenir pour réguler la flambée des prix du bois.

Sylvain Roy, le député de Bonaventure et porte-parole du PQ en matière de forêts, souligne en entrevue que l’industrie du bois roule en ce moment à plein régime notamment parce que depuis la pandémie, de plus en plus de citoyens se font construire des maisons en région.

Pour diminuer les prix, l’industrie veut avoir accès à un plus grand volume de bois, mais actuellement elle prend une grande part de ces ressources dans des terres publiques, indique le député.

M. Roy demande au ministre Dufour d’agir pour que les propriétaires aillent d’abord chercher leur bois sur les terres privées, comme l’édicte la loi, pour ne pas que «notre patrimoine collectif soit saccagé».

Les propriétaires privés sont prêts à fournir du bois, plaide-t-il.

Le député gaspésien croit également que la richesse devrait être mieux répartie entre les différents intervenants de l’industrie.