Le premier chèque anti-inflationniste sera envoyé à la fin janvier en Alberta

EDMONTON — Les Albertains admissibles aux programmes de soutien au revenu toucheront une prestation pour compenser la hausse de l’inflation à la fin du mois.

Le ministre albertain de l’Abordabilité et des Services publics, Matt Jones, a fait savoir que le premier de six chèques mensuels de 100 $ sera envoyé le 31 janvier.

Cet argent sera versé aux bénéficiaires de programmes de soutien du revenu, notamment ceux venant en aide aux aînés, aux personnes vivant avec des troubles du développement ainsi que celles vivant avec un handicap sévère.

Les autres Albertains admissibles pourront souscrire à cette prestation en ligne ou en visitant un bureau d’enregistrement du gouvernement, et ce, à compter du 18 janvier.

Les personnes âgées de 65 ans et plus, ainsi que les familles avec enfants de moins de 18 ans, ont également droit à 100 $ par mois pendant six mois, avec 100 $ disponibles pour chaque enfant. Le revenu familial de ces candidats ne doit toutefois pas dépasser 180 000 $ par année.

Ceux qui bénéficient de programmes de soutien au revenu n’ont pas à faire de demande en ligne, puisque les systèmes pour leur envoyer des paiements sont déjà configurés.

Cette aide financière fait suite à une promesse faite en novembre par la première ministre Danielle Smith d’aider les Albertains confrontés à des coûts plus élevés pour une gamme de biens et de services — de l’essence à la pompe, en passant par les factures d’électricité.

Le programme est fixé à 2,8 milliards $ sur trois ans.

«Nous effectuerons ces paiements de manière sûre, rapide et efficace, et nous agirons rapidement pour nous adapter et répondre aux besoins dans les mois à venir», a déclaré M. Jones lundi, lors d’une conférence de presse.

«Ces paiements mensuels apporteront un réel soulagement à ceux qui en ont le plus besoin.»