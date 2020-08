Le premier débat des aspirants chefs du PQ a lieu mercredi soir

QUÉBEC — Les quatre candidats à la direction du Parti québécois (PQ), Frédéric Bastien, Sylvain Gaudreault, Guy Nantel et Paul St-Pierre Plamondon, s’affrontent pour la première fois en débat mercredi soir.

Le débat se déroulera dans un studio de Granby en l’absence de partisans, en raison des règles sanitaires imposées pour contrer la pandémie. La joute sera retransmise sur le Web.

Ce premier débat aura comme thème «Liberté et Parti québécois». Il portera donc sur l’indépendance du Québec ainsi que sur la formation politique péquiste, qui a subi un revers historique au scrutin de 2018, chutant du statut d’opposition officielle au rang de troisième opposition.

Trois des quatre candidats, Sylvain Gaudreault, Guy Nantel et Paul St-Pierre Plamondon, s’engagent à tenir un référendum sur la souveraineté dans un premier mandat d’un éventuel gouvernement du Parti québécois, s’ils en deviennent le chef. Pour sa part, Frédéric Bastien a déjà dit que cette stratégie conduirait le PQ à sa perte.

S’il est élu chef, M. Gaudreault mettrait sur pied pas moins de neuf comités d’experts et militants pour réfléchir à différents enjeux liés à l’indépendance, finances, relations avec les Autochtones, constitution, etc. Une fois premier ministre, il créerait un Secrétariat à la préparation et à la transition vers l’indépendance du Québec.

M. St-Pierre Plamondon promet quant à lui de poser plusieurs gestes dans les 100 premiers jours après avoir été élu premier ministre en 2022. Il veut instituer un ministère d’État qui se consacrerait à préparer l’indépendance, qui dépenserait des fonds publics pour préparer une campagne référendaire. Il lancerait également une vaste consultation à l’image de la commission Bélanger-Campeau, qui avait réfléchi à l’avenir politique du Québec au début des années 1990.

Quant à Guy Nantel, s’il est chef puis élu premier ministre en 2022, il s’engage à tenir un référendum sur la constitution d’un Québec indépendant dans les deux premières années de son mandat. Il promet aussi une vaste décentralisation avec une instance de gouvernement à la tête des 17 régions administratives du Québec.

Le 8 septembre, un autre débat portera sur le thème «équité et justice». Le 22, les thèmes seront «nationalisme» ainsi que «protection de l’environnement et territoire».

Les membres pourront voter de façon virtuelle entre le 5 et le 9 octobre. Les résultats seront dévoilés au terme de la dernière journée de scrutin.

Un sondage commandé en août par M. St-Pierre-Plamondon suggérait que M. Gaudreault serait en tête, avec 30 pour cent des intentions de vote des militants, mais que M. St-Pierre-Plamondon mènerait chez les jeunes.