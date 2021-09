Le premier débat des chefs officiel en français mercredi soir, en anglais jeudi

OTTAWA — Le premier débat officiel en français aura lieu mercredi soir et sera suivi du débat en anglais jeudi soir. Les deux événements seront déterminants dans cette campagne électorale fédérale.

Les cinq chefs de Partis s’affronteront mercredi soir dans le premier des deux débats électoraux officiels, ce qui pourrait bien être leur meilleure chance d’influencer les Canadiens avant le jour du scrutin, le 20 septembre.

À moins de deux semaines avant la fin de la campagne électorale, des millions téléspectateurs sont attendus pour regarder les échanges dans la langue officielle de leur choix.

Le chef libéral Justin Trudeau, le chef conservateur Erin O’Toole, le chef néo-démocrate Jagmeet Singh, le chef bloquiste Yves-François Blanchet ainsi que la cheffe du Parti vert Annamie Paul participeront aux débats dans chacune des deux langues officielles.

Le chef du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier, ne répondait pas aux critères de participation établis par la commission indépendante du débat des chefs.

Les deux événements, organisés par des consortiums de radiodiffuseurs, se dérouleront au Musée de l’histoire canadienne à Gatineau, au Québec, juste en face de la colline du Parlement.

Les débats surviennent alors que les sondages d’opinion suggèrent que les libéraux et les conservateurs se trouvent dans une course au pouvoir très serrée.

Le débat en français diffusé sur les ondes de TVA la semaine dernière, dont ni Annamie Paul ni Maxime Bernier n’ont été invités, semble avoir eu peu d’influence dans la course.

En 2019, quelque 7,5 millions de Canadiens ont regardé le débat en anglais sur les différentes plateformes, tandis que trois millions d’entre eux ont regardé le débat officiel en français.

Selon un rapport de la Commission sur le processus électoral, des enquêtes menées par la commission des débats ont alors suggéré que «les débats étaient au cœur du processus électoral».

«Dans l’ensemble, les débats ont joué un rôle important dans l’augmentation de l’engagement envers les enjeux, les dirigeants et les choix présentés aux électeurs.»

Cela dit, la commission a rapporté que ses propres sondages n’ont trouvé aucune différence mesurable dans la participation prévue ou le changement dans l’intention de vote entre les Canadiens qui ont regardé les débats et ceux qui ne l’ont pas fait.

Le débat en français de mercredi débutera à 20 h.

Les thèmes choisis pour ce premier face-à-face officiel seront les changements climatiques, le coût de la vie et les finances publiques, les peuples autochtones et l’identité culturelle, la justice et la politique étrangère ainsi que les soins de santé et la pandémie de la COVID-19.

Le débat en anglais aura lieu à 21 h, jeudi.

Les sujets de ce débat seront le coût de la vie, le climat, la reprise post – COVID-19, le leadership et la responsabilisation et la réconciliation avec les peuples autochtones.