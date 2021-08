Le premier ministre conservateur en N.-É. pourrait se doter d’un cabinet «paritaire»

HALIFAX — Le chef progressiste-conservateur de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston, prêtera serment comme nouveau premier ministre mardi, et il a déjà laissé entendre que son cabinet serait «paritaire».

M. Houston a déclaré aux journalistes la semaine dernière que son cabinet devrait compter entre 15 et 18 ministres. Lors des élections du 17 août, les conservateurs ont remporté 31 des 55 sièges à l’Assemblée législative.

Ce nouveau caucus conservateur est composé de 16 députés sortants et de 15 nouveaux. Pour atteindre son objectif de parité, M. Houston pourra choisir parmi neuf femmes — trois vétérans et six «recrues».

Le gouvernement libéral précédent, dirigé par Iain Rankin, comptait quatre femmes dans un cabinet de 17 ministres, dont la vice-première ministre, Kelly Regan.

Tom Urbaniak, politologue à l’Université du Cap-Breton, croit que l’ancienne cheffe par intérim des conservateurs, Karla MacFarlane, sera probablement choisie. Certains la voient déjà vice-première ministre, mais le professeur Urbaniak rappelle qu’elle est de la même région que M. Houston. Or, cette fonction est souvent utilisée pour équilibrer les intérêts géographiques au sein du cabinet.

La députée Barbara Adams, de la région de Halifax, où les conservateurs n’ont pas fait bonne figure, est un autre choix presque certain, a déclaré le politologue.

En plus du genre, M. Houston doit jongler avec un certain nombre d’autres facteurs, comme l’expérience et les aptitudes professionnelles, la diversité, la géographie et la loyauté envers le parti et le chef.

Un autre facteur en jeu est l’engagement de campagne de M. Houston à investir massivement dans le système de santé en difficulté de la province. «Heureusement, il a des professionnels de la santé dans le caucus», souligne le professeur Urbaniak.