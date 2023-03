Le premier ministre de la C.-Britannique «troublé» par les allégations d’ingérence

VANCOUVER — Le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, s’est dit «très troublé» par les allégations d’ingérence chinoise dans les élections municipales de Vancouver, l’année dernière, et a exigé une réunion d’information à l’agence de renseignement du Canada.

M. Eby a assuré que les Canadiens ont droit à une «enquête approfondie et indépendante» sur les allégations rapportées dans le journal Globe and Mail, cette semaine, selon lesquelles le consulat de Chine à Vancouver s’est ingéré dans les élections municipales en utilisant des groupes communautaires de la diaspora et en préparant certains candidats.

Le premier ministre soutient qu’il a demandé un «exposé complet» du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS), mais qu’il ne l’a pas encore reçu.

Le rapport du journal cite des documents du SCRS, mais M. Eby a déclaré qu’il n’était pas en mesure de commenter leur crédibilité.

Ce rapport a incité jeudi le maire de Vancouver, Ken Sim, à souligner qu’il était dégoûté par ses «insinuations», et qu’il ne serait pas ciblé par ces allégations s’il était de race blanche.

David Eby a précisé que la majorité des outils pour lutter contre l’ingérence internationale se trouvaient entre les mains du gouvernement fédéral, mais qu’il voulait savoir si la Colombie-Britannique pouvait «combler les lacunes» par quelconque moyen à sa disposition. Il a ajouté qu’Elections BC avait déjà présenté des recommandations pour lutter contre la désinformation.

«Nous cherchons toujours des moyens de nous assurer que nos élections sont libres et équitables», a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse à Prince Rupert.

L’article de presse de cette semaine indiquait que les documents du SCRS ne nommaient pas les candidats favoris du consulat à la mairie et au conseil, mais qu’il voulait que Kennedy Stewart perde.

Ken Sim, le premier maire canadien d’origine chinoise de Vancouver, a battu M. Stewart par plus de 36 000 voix.