Le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador démissionne

SAINT-JEAN, T.-N.-L. — Le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Dwight Ball, quitte son poste.

La démission surprise du premier ministre libéral a été annoncée lundi dans une vidéo publiée sur internet.

M. Ball, qui a été réélu au printemps dernier mais pour former un gouvernement minoritaire, invoque sa volonté de consacrer plus de temps à sa vie privée avec sa famille et ses amis à Deer Lake.

Il a demandé au président du Parti libéral de lancer une course à la direction dès que possible pour lui trouver un successeur.

Âgé de 63 ans, M. Ball indique qu’il demeurera premier ministre jusqu’à ce qu’un nouveau chef soit choisi et qu’il demeurera député de Humber-Gros-Morne jusqu’aux prochaines élections provinciales.

Le premier ministre affirme qu’il continuera aussi de superviser l’élaboration du prochain budget et qu’il accordera la priorité à la protection des contribuables contre les dépassements de coûts du barrage hydroélectrique de Muskrat Falls.

M. Ball avait été élu premier ministre en décembre 2015; il était auparavant chef de l’opposition officielle depuis 2012.