Le premier ministre Doug Ford annule le retrait des terres de la Ceinture de verdure

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, revient sur son projet d’ouvrir les terres protégées de la Ceinture de verdure au développement de logements, a-t-il annoncé jeudi, après avoir essuyé pendant près d’un an des réactions négatives à cette décision, qui ont entraîné la démission de deux ministres et de deux hauts fonctionnaires.

Lors d’une réunion avec son caucus lors d’une retraite cette semaine à Niagara Falls, en Ontario, M. Ford a déclaré que les membres de son caucus lui ont fait part de ce qu’ils ont entendu au sujet de la Ceinture de verdure de la part des habitants de leurs communautés et qu’il les écoute.

«Je vous ai fait la promesse que je ne toucherais pas à la Ceinture de verdure. J’ai rompu cette promesse et pour cela, je suis vraiment, vraiment désolé», a déclaré M. Ford.

«C’était une erreur d’ouvrir la Ceinture de verdure. C’était une erreur d’établir un processus qui allait trop vite. Ce processus a laissé trop de place à certaines personnes pour en tirer profit par rapport à d’autres. Cela a amené les gens à remettre en question nos motivations. Dans un premier temps pour regagner votre confiance, j’annulerai les changements que nous avons apportés et n’apporterai aucun changement à la Ceinture de verdure à l’avenir», a affirmé le premier ministre Ford.

L’Ontario a créé la Ceinture de verdure en 2005 pour protéger les terres agricoles et sensibles sur le plan environnemental de la région élargie du Golden Horseshoe du développement.

L’année dernière, la province a sélectionné 7400 acres de terrain dans plus d’une douzaine de sections de la Ceinture de verdure pour construire 50 000 nouvelles habitations, invoquant la crise du logement, et depuis, M. Ford a fait face à une forte opposition à ce projet.

Les rapports de la vérificatrice générale et du commissaire à l’intégrité ont révélé que le processus de sélection des terrains avait été précipité et favorisait certains promoteurs.

Les propriétaires fonciers dont les terres sont retirées de la Ceinture de verdure risquaient de voir la valeur de leurs terres augmenter de 8,3 milliards $, a découvert la vérificatrice générale dans son enquête sur la Ceinture de verdure.

On a demandé jeudi à M. Ford si le gouvernement devait désormais de l’argent à ces promoteurs, et il a répondu que le ministre des Affaires municipales et du Logement, Paul Calandra, «travaillait sur ces détails».

Les partis appellent à continuer la pression

La cheffe du Nouveau Parti démocratique (NPD), Marit Stiles, a déclaré que ce revirement est une «victoire pour tous les Ontariens», en particulier ceux qui luttent activement contre la suppression des terres de la Ceinture de verdure.

«Mais soyons réalistes, car il n’aurait jamais fallu une série de scandales de la part de ce gouvernement pour que le premier ministre répare les dégâts qu’il a causés», a-t-elle affirmé.

«Il était clair dès le début que c’était une mauvaise décision et pourtant, M. Ford et le gouvernement conservateur ont persévéré. Il s’agissait d’une tentative calculée de la part de ce gouvernement pour profiter à quelques privilégiés, à quelques conservateurs privilégiés, au détriment de tous les autres».

Le chef du Parti vert, Mike Schreiner, a dit que les Ontariens doivent continuer à lutter contre M. Ford, car celui-ci poursuit l’expansion des limites urbaines dans certaines régions de la province.

«Nous devons maintenir la pression dans des endroits comme la région de Waterloo et Halton, où M. Ford impose l’étalement urbain sur des terres agricoles, même si les conseils locaux ont identifié suffisamment de terrains pour le logement», a soutenu M. Schreiner.

«Nous ne pouvons pas laisser ce revirement être une carte de sortie de prison pour le premier ministre Ford ou son cabinet», a-t-il ajouté.

M. Ford avait fait valoir que les terrains de la Ceinture de verdure étaient nécessaires pour atteindre l’objectif du gouvernement de construire 1,5 million de logements en 10 ans, d’ici 2031, même si son propre groupe de travail sur l’abordabilité du logement a conclu que la disponibilité des terrains ne limitait pas l’offre de logements.

La province a ajouté environ 9400 acres de terres à la Ceinture de verdure au moment même où elle annonçait les suppressions, mais la vérificatrice générale a constaté que 2400 acres de ces terres étaient déjà protégées par les politiques existantes.

Plus de 90% des terrains retirés de la ceinture verte se trouvaient sur cinq sites transmis à Ryan Amato, chef de cabinet du ministre du Logement de l’époque, Steve Clark, par deux promoteurs rencontrés par M. Amato lors d’un événement industriel, selon l’enquête.

Le commissaire à l’intégrité a déclaré dans son rapport d’août qu’il n’avait aucune preuve que les promoteurs aient été spécifiquement informés que le gouvernement envisageait de supprimer la Ceinture de verdure, mais que les actions et les conversations de M. Amato avec eux ont eu cet effet. Le ministre Clark n’a pas réussi à superviser son personnel, a constaté le commissaire.

MM. Clark et Amato ont tous deux démissionné depuis.

Un autre ministre démissionne

Un deuxième ministre, Kaleed Rasheed, a démissionné cette semaine après que des informations ont soulevé des questions sur ses liens avec le promoteur Shakir Rehmatullah et son voyage à Las Vegas.

M. Rasheed, le secrétaire principal de Doug Ford à l’époque Amin Massoudi, et Jae Truesdell, qui travaillait à l’époque dans le secteur privé, mais qui a occupé le poste de directeur de la politique du logement du gouvernement Ford à partir de janvier 2022, ont admis au commissaire à l’intégrité qu’ils s’étaient rendus à Las Vegas en décembre 2019. MM. Rasheed et Massoudi y ont «brièvement rencontré» le promoteur Rehmatullah, ont-ils déclaré.

M. Truesdell a désormais démissionné, a annoncé Doug Ford jeudi sans donner plus de détails.

La GRC examine actuellement les informations pour déterminer si elle devrait enquêter sur l’échange de terres dans la Ceinture de verdure. M. Ford est convaincu qu’il n’y avait rien de criminel.

M. Ford a déclaré que l’examen de la Ceinture de verdure qu’il avait annoncé plus tôt ce mois-ci se poursuivrait, car les examens sont obligatoires tous les 10 ans.

Lorsque l’examen a été initialement annoncé, Paul Calandra, le nouveau ministre du Logement, a mentionné que cela pourrait signifier que davantage de terrains seraient supprimés, mais M. Ford a assuré jeudi que cela n’arriverait pas maintenant.